Мощные планшеты Xiaomi с батареей 9200 мАч: что известно про Pad 8 и Pad 8 Pro (фото)

Xiaomi готовится выпустить топовые планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro на международных рынках. Характеристики новинок уже обнародованы.

Анонс устройств пройдет накануне выставки MWC, которая стартует 2 марта, пишет GSMArena. Вероятно, планшеты покажут на одной сцене с флагманскими смартфонами Xiaomi 17 и 17 Ultra.

Инсайдеры раскрыли конфигурации памяти для глобального рынка. Базовая модель Pad 8 поступит в продажу в синем, сером и зеленом цветах с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Старшая версия Pad 8 Pro получит те же расцветки, но предложит 8/256 ГБ либо 12/512 ГБ памяти.

Xiaomi Pad 8 Pro Фото: Xiaomi

Аппараты оснащены 11,2-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит. За автономность отвечает внушительная батарея емкостью 9200 мАч, поддерживающая функцию реверсивной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт. То есть от планшета можно будет подзарядить другие гаджеты. Аудиосистема представлена четырьмя динамиками.

Xiaomi Pad 8 построен на чипе Snapdragon 8s Gen 4, поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и комплектуется скромным набором камер: 13 Мп сзади и 8 Мп спереди. Pad 8 Pro получил процессор Snapdragon 8 Elite, зарядку на 67 Вт, а также улучшенные фотовозможности с 50-мегапиксельным основным сенсором и 32-мегапиксельной фронталкой. Кроме того, Pro-версия оборудована сканером отпечатков пальцев на боковой грани для биометрической защиты.

