Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат неожиданное улучшение, о котором даже не мечтали

Инсайдеры предполагают, что Xiaomi 18 Pro может получить двойную 200-мегапиксельную камеру.

Xiaomi готовит флагманскую линейку следующего поколения, и ранние утечки намекают на существенные изменения в аппаратной части серии 18. В настоящее время 200-мегапиксельная камера доступна только в варианте Ultra, но ею будут оснащены и модели Pro, пишет gizmochina.com.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, разрабатывается флагманский телефон Xiaomi с 6,3-дюймовым дисплеем и двойными 200-мегапиксельными камерами. Хотя это, по-видимому, утечка от Xiaomi, он не указал название устройства.

Судя по стратегии компании, как стандартная модель Xiaomi 18, так и 18 Pro, как ожидается, сохранят компактный форм-фактор, подобный Xiaomi 17 и 17 Pro. Однако основные улучшения камеры, скорее всего, будут зарезервированы для модели Pro. Следовательно, можно предположить, что Xiaomi 18 Pro может получить двойную 200-мегапиксельную камеру, как следует из новой утечки.

Смартфон xiaomi 17 pro Фото: скриншот / YouTube

Есть вероятность, что производитель продолжит использовать одинаковую аппаратную конфигурацию для вариантов Pro и Pro Max. Подобно тому, как Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max используют схожие системы камер, Xiaomi 18 Pro Max может предложить ту же двойную 200-мегапиксельную конфигурацию, отличаясь при этом другими датчиками камеры, большим дисплеем и большей емкостью аккумулятора. Ожидается также наличие 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива в дополнение к основным датчикам. И Xiaomi 18 Pro, и 18 Pro Max будут иметь более универсальный дополнительный дисплей на задней панели.

Ранее Digital Chat Station заявлял, что стандартная модель Xiaomi 18 может наконец-то получить перископическую телеобъективную камеру, заменив существующий телеобъектив улучшенными оптическими возможностями зума.

По слухам, Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Ultra может получить более мощный вариант Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ожидается, что серия Xiaomi 18 дебютирует в Китае примерно в сентябре, а модель Ultra, возможно, появится позже в этом году.

В настоящее время компания готовится к глобальному запуску Xiaomi 17 и 17 Ultra.

В настоящее время компания готовится к глобальному запуску Xiaomi 17 и 17 Ultra.