Xiaomi 18 Pro і 18 Pro Max отримають несподіване поліпшення, про яке навіть не мріяли

Інсайдери припускають, що Xiaomi 18 Pro може отримати подвійну 200-мегапіксельну камеру.

Xiaomi готує флагманську лінійку наступного покоління, і ранні витоки натякають на істотні зміни в апаратній частині серії 18. Наразі 200-мегапіксельна камера доступна тільки у варіанті Ultra, але нею будуть оснащені і моделі Pro, пише gizmochina.com.

Xiaomi 18 Pro може отримати 200-мегапіксельні камери

За словами відомого інсайдера Digital Chat Station, розробляється флагманський телефон Xiaomi з 6,3-дюймовим дисплеєм і подвійними 200-мегапіксельними камерами. Хоча це, мабуть, витік від Xiaomi, він не вказав назву пристрою.

Судячи зі стратегії компанії, як стандартна модель Xiaomi 18, так і 18 Pro, як очікується, збережуть компактний форм-фактор, подібний до Xiaomi 17 і 17 Pro. Однак основні поліпшення камери, найімовірніше, будуть зарезервовані для моделі Pro. Отже, можна припустити, що Xiaomi 18 Pro може отримати подвійну 200-мегапіксельну камеру, як випливає з нового витоку.

Смартфон xiaomi 17 pro Фото: скриншот / YouTube

Є ймовірність, що виробник продовжить використовувати однакову апаратну конфігурацію для варіантів Pro і Pro Max. Подібно до того, як Xiaomi 17 Pro і 17 Pro Max використовують схожі системи камер, Xiaomi 18 Pro Max може запропонувати ту ж подвійну 200-мегапіксельну конфігурацію, відрізняючись при цьому іншими датчиками камери, більшим дисплеєм і більшою ємністю акумулятора. Очікується також наявність 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива на додаток до основних датчиків. І Xiaomi 18 Pro, і 18 Pro Max матимуть більш універсальний додатковий дисплей на задній панелі.

Раніше Digital Chat Station заявляв, що стандартна модель Xiaomi 18 може нарешті отримати перископічну телеоб'єктивну камеру, замінивши наявний телеоб'єктив поліпшеними оптичними можливостями зуму.

З чуток, Xiaomi 18, 18 Pro і 18 Pro Max працюватимуть на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Ultra може отримати потужніший варіант Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Очікується, що серія Xiaomi 18 дебютує в Китаї приблизно у вересні, а модель Ultra, можливо, з'явиться пізніше цього року.

Наразі компанія готується до глобального запуску Xiaomi 17 і 17 Ultra.

