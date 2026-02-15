Потужні планшети Xiaomi з батареєю 9200 мАг: що відомо про Pad 8 і Pad 8 Pro (фото)

Xiaomi готується випустити топові планшети Pad 8 і Pad 8 Pro на міжнародних ринках. Характеристики новинок уже оприлюднені.

Анонс пристроїв відбудеться напередодні виставки MWC, яка стартує 2 березня, пише GSMArena. Ймовірно, планшети покажуть на одній сцені з флагманськими смартфонами Xiaomi 17 і 17 Ultra.

Інсайдери розкрили конфігурації пам'яті для глобального ринку. Базова модель Pad 8 надійде в продаж у синьому, сірому і зеленому кольорах з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Старша версія Pad 8 Pro отримає ті ж забарвлення, але запропонує 8/256 ГБ або 12/512 ГБ пам'яті.

Xiaomi Pad 8 Pro Фото: Xiaomi

Апарати оснащені 11,2-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 800 ніт. За автономність відповідає значна батарея ємністю 9200 мАг, що підтримує функцію реверсивної дротової зарядки потужністю 22,5 Вт. Тобто від планшета можна буде підзарядити інші гаджети. Аудіосистема представлена чотирма динаміками.

Xiaomi Pad 8 побудований на чипі Snapdragon 8s Gen 4, підтримує зарядку потужністю 45 Вт і комплектується скромним набором камер: 13 Мп ззаду і 8 Мп спереду. Pad 8 Pro отримав процесор Snapdragon 8 Elite, зарядку на 67 Вт, а також поліпшені фотоможливості з 50-мегапіксельним основним сенсором і 32-мегапіксельною фронталкою. Крім того, Pro-версія обладнана сканером відбитків пальців на бічній грані для біометричного захисту.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi 18 Pro і 18 Pro Max отримають несподіване поліпшення. Інсайдери припускають, що Xiaomi 18 Pro може отримати подвійну 200-мегапіксельну камеру.