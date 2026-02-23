Легкий и автономный ноутбук для долгой работы: какую модель рекомендуют эксперты (фото)

Выбор надежного ноутбука для повседневных задач и работы при отключениях света требует внимания к автономности и производительности. Модель ASUS Vivobook 15 стала одним из бестселлеров среди украинских покупателей.

Этот компактный лэптоп предлагает отличное соотношение цены и качества для офиса, учебы и даже легких игр. Собрав реальные отзывы владельцев и ключевые характеристики, об особенностях модели на практике расскажет Фокус.

Какой ноутбук выбрать в 2026 году

Существует несколько версий устройства, из которых рекомендуют выбирать модель ASUS Vivobook 15 M1502YA на базе шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 7430U. В отличие от решений Intel серии H, чипсет получился энергоэффективным, не теряя в скорости работы. Его TDP составляет всего 15 Вт, тогда как общее энергопотребление системы не превышает 45 Вт.

В связке с 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем на 512 ГБ ноутбук обеспечивает плавную работу без зависаний. Пользователи отмечают, что система легко справляется с одновременным открытием пятнадцати вкладок в браузере и нескольких тяжелых программ. За стабильную работу под нагрузкой отвечает фирменная система охлаждения с вентиляторами IceBlades. Легкие аэродинамические лопасти усиливают поток воздуха и работают практически бесшумно.

Качественное изображение выводится на 15,6-дюймовый матовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Экран имеет широкие углы обзора и защиту от вредного синего свечения для комфортной долгой работы. Крышка лэптопа раскрывается на 180 градусов, что очень удобно для совместных обсуждений. Полноразмерная клавиатура ErgoSense получила приятный отклик и небольшие углубления на клавишах под форму пальцев. Яркая подсветка клавиатуры особенно спасает во время отсутствия электричества.

Батарея и нюансы

Интересной фишкой модели стало антибактериальное покрытие корпуса, уничтожающее до 99% вредных микроорганизмов. Для защиты приватности предусмотрена удобная механическая шторка веб-камеры. Аккумулятор уверенно держит заряд 4-5+ часов. Немалым преимуществом стала поддержка технологии Power Delivery через современный порт Type-C. Это позволяет напрямую заряжать ноутбук от мощного повербанка или зарядной станции в условиях блэкаута.

Покупатели хвалят устройство за компактность, высокую скорость работы и доступную цену. Однако владельцы выделяют и несколько неприятных минусов. Пластиковый корпус оказался очень марким и мгновенно собирает отпечатки пальцев. Также пользователи сталкиваются с трудностями при первой установке операционной системы. Ноутбук поставляется без ОС, а стандартный установщик Windows часто не видит драйверы Wi-Fi. В остальном это проверенное и надежное решение среди доступных ультрабуков.

Цена ASUS Vivobook 15 M1502YA в Украине — 24 999 грн.

