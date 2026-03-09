Лучший бюджетный ноутбук в 2026 году: какую модель советуют эксперты (фото)

Ноутбук Acer Aspire Go 15 предлагает отличное соотношение цены и характеристик. Он имеет достаточно памяти и хранилища для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц и пользование стриминговыми платформами.

Acer Aspire Go 15 получил звание лучшего бюджетного ноутбука по версии портала PCWorld.

Как отмечают в издании, главное преимущество Acer Aspire Go 15 заключается в стоимости. Цена на Acer Aspire Go 15 с процессором Intel Core 3-N355 в Украине составляет около 16 000 — 21 000 грн в зависимости от памяти и операционной системы.

Acer Aspire Go 15 Фото: Acer

За эти деньги ноутбук предлагает большой экран, много оперативной памяти и вместительный SSD-накопитель, что является редкостью в данном ценовом диапазоне. Acer Aspire Go 15 не может похвастаться первоклассной скоростью, выдерживает всего шесть-семь часов работы на одном заряде и не имеет подсветки клавиатуры. При этом он вполне подходит для будничного использования.

"Если вам нужен ноутбук для работы или повседневных задач, Acer Aspire Go 15 легко удовлетворит ваши потребности", — считают эксперты.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

процессор — Intel Core i3-N355;

оперативная память — 16 ГБ;

накопитель — 512 ГБ;

экран — 15,6 дюйма, 1920×1080;

время работы от батареи — 6,5 часов;

вес — 1,69 кг.

