Лучший бюджетный ноутбук в 2026 году: какую модель советуют эксперты (фото)
Ноутбук Acer Aspire Go 15 предлагает отличное соотношение цены и характеристик. Он имеет достаточно памяти и хранилища для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц и пользование стриминговыми платформами.
Acer Aspire Go 15 получил звание лучшего бюджетного ноутбука по версии портала PCWorld.
Как отмечают в издании, главное преимущество Acer Aspire Go 15 заключается в стоимости. Цена на Acer Aspire Go 15 с процессором Intel Core 3-N355 в Украине составляет около 16 000 — 21 000 грн в зависимости от памяти и операционной системы.
За эти деньги ноутбук предлагает большой экран, много оперативной памяти и вместительный SSD-накопитель, что является редкостью в данном ценовом диапазоне. Acer Aspire Go 15 не может похвастаться первоклассной скоростью, выдерживает всего шесть-семь часов работы на одном заряде и не имеет подсветки клавиатуры. При этом он вполне подходит для будничного использования.
Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда?
"Если вам нужен ноутбук для работы или повседневных задач, Acer Aspire Go 15 легко удовлетворит ваши потребности", — считают эксперты.
Характеристики Acer Aspire Go 15:
- процессор — Intel Core i3-N355;
- оперативная память — 16 ГБ;
- накопитель — 512 ГБ;
- экран — 15,6 дюйма, 1920×1080;
- время работы от батареи — 6,5 часов;
- вес — 1,69 кг.
