Недорогой, но производительный ноутбук: какая модель порадовала во время тестов (фото)

Один из самых дешевых офисных ноутбуков в линейке MSI продемонстрировал наилучшие результаты в большинстве задач, требующих много ресурсов процессора.

Ноутбук MSI Venture 16 лишен нескольких функций, чтобы уложиться в начальную цену в 1000 долларов, однако он обещает превосходную производительность в своем сегменте. Об этом свидетельствуют данные тестирования Notebookcheck.

Как отмечают в издании, Venture 16 способен конкурировать с дюжиной новейших 16-дюймовых офисных ноутбуков. Разницу в производительности можно объяснить процессором H-серии Core Ultra 7 255H, поскольку большинство других офисных ноутбуков, как правило, имеют более медленные варианты серии U или V.

MSI Venture 16 Фото: notebookcheck.com

Графический процессор Venture 16 менее впечатляющий, но все еще относительно быстрый для своей категории. Эксперты отметили, что большинство бизнес-ноутбуков сегодня не поставляются с дискретной графикой.

При этом интегрированный нейронный процессор Core Ultra 7 255H оказался не самой сильной стороной Venture 16. Он достигает лишь 13 TOPS по сравнению с 48 TOPS в ноутбуках с процессором Core серии V.

"Пользователи, которые полагаются на задачи, ускоренные искусственным интеллектом, или Co-Pilot, могут предпочесть систему, работающую на процессоре серии V, чем на серии H. Однако по мощности процессора Venture 16 все еще остается очень выгодным вариантом, особенно учитывая цену", — подытожили эксперты.

Напомним, бюджетный MacBook Neo появился на сайте бенчмаркинга, что дало представление о его реальной производительности.

Фокус также сообщал, что Xiaomi готовится выпустить новый легкий ноутбук с мощным процессором.