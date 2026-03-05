Замена MacBook на подходе: Xiaomi выпустит легкий ноутбук с мощным процессором (фото)

Xiaomi готовится вернуться на рынок премиальных ноутбуков под собственным брендом. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для MacBook Air.

Последний раз лэптоп под маркой Xiaomi выходил в 2023 году (Xiaomi Book 14). С тех пор компания выпускала портативные компьютеры только под дочерним брендом Redmi. По данным инсайдера Digital Chat Station, вскоре ситуация изменится, пишет Gizmochina.

По предварительной информации, это будет компактная и легкая модель с диагональю экрана 14 дюймов. Вес составит около 1 килограмма. Также упоминается, что новинка получит некие ИИ-функции, хотя подробности о них пока не раскрываются. В комментариях инсайдер подтвердил, что 16-дюймовой версии не планируется.

Несмотря на миниатюрность, на мощности экономить не собираются. Сообщается, что аппарат будет доступен в двух конфигурациях, обе на базе процессоров Intel серии Core Ultra (представленных на выставке CES 2026).

Відео дня

Xiaomi RedmiBook Pro 14 (иллюстративное фото) Фото: notebookcheck.com

Базовый вариант получит чип Intel Core Ultra 5 325. Созданная по техпроцессу Intel 18A, платформа имеет 8 ядер (в конфигурации 4 производительных + 4 энергоэффективных) и работает на частоте до 4,5 ГГц.

Топовую версия лэптопа оснастят более производительным Intel Ultra X7 358H. Это 16-ядерный чип (конфигурация 4+8+4) с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 18 МБ кэш-памяти L3 и встроенной графикой Intel Radiant B390.

Что касается объема оперативной памяти, утечка указывает на наличие двух вариантов: с 24 ГБ или 32 ГБ ОЗУ. В обоих случаях емкость твердотельного накопителя (SSD) составит 1 ТБ.

Поскольку это ранние слухи, характеристики могут измениться к моменту официального анонса. Точная дата выхода и цена устройства пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Xiaomi теперь в лидерах по продажам в одном сегменте. На мировом рынке носимой электроники Xiaomi вернула себе первенство. Ее фитнес-браслеты и смарт-часы по итогам 2025 года продаются лучше, чем аксессуары от Apple, Huawei и Samsung.

Также была названа мощная альтернатива Galaxy S26 Ultra. Состоялся международный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Эксперт опробовал новинку в действии и высоко оценил возможности устройства.