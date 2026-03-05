Заміна MacBook на підході: Xiaomi випустить легкий ноутбук із потужним процесором (фото)

Xiaomi готується повернутися на ринок преміальних ноутбуків під власним брендом. Нова модель обіцяє стати серйозним конкурентом для MacBook Air.

Востаннє лептоп під маркою Xiaomi виходив у 2023 році (Xiaomi Book 14). Відтоді компанія випускала портативні комп'ютери тільки під дочірнім брендом Redmi. За даними інсайдера Digital Chat Station, незабаром ситуація зміниться, пише Gizmochina.

За попередньою інформацією, це буде компактна і легка модель з діагоналлю екрана 14 дюймів. Вага складе близько 1 кілограма. Також згадується, що новинка отримає якісь ШІ-функції, хоча подробиці про них поки не розкриваються. У коментарях інсайдер підтвердив, що 16-дюймової версії не планується.

Незважаючи на мініатюрність, на потужності економити не збираються. Повідомляється, що апарат буде доступний у двох конфігураціях, обидві на базі процесорів Intel серії Core Ultra (представлених на виставці CES 2026).

Xiaomi RedmiBook Pro 14 (ілюстративне фото) Фото: notebookcheck.com

Базовий варіант отримає чіп Intel Core Ultra 5 325. Створена за техпроцесом Intel 18A, платформа має 8 ядер (у конфігурації 4 продуктивних + 4 енергоефективних) і працює на частоті до 4,5 ГГц.

Топову версію лептопа оснастять продуктивнішим Intel Ultra X7 358H. Це 16-ядерний чип (конфігурація 4+8+4) з тактовою частотою до 4,8 ГГц, 18 МБ кеш-пам'яті L3 і вбудованою графікою Intel Radiant B390.

Що стосується обсягу оперативної пам'яті, витік вказує на наявність двох варіантів: з 24 ГБ або 32 ГБ ОЗП. В обох випадках ємність твердотільного накопичувача (SSD) складе 1 ТБ.

Оскільки це ранні чутки, характеристики можуть змінитися до моменту офіційного анонсу. Точна дата виходу і ціна пристрою поки невідомі.

