Можно купить вместо MacBook: эксперты испытали новейший ноутбук Samsung (фото)

Компания Samsung вскоре выпустит 16-дюймовый ноутбук Galaxy Book6 Ultra, который составит конкуренцию Apple MacBook Pro 16.

Samsung Galaxy Book6 Ultra получил яркий OLED-экран, процессор Panther Lake, отличную систему динамиков и видеокарту GeForce RTX 5070. Первыми впечатлением о ноутбуке поделились эксперты портала Notebookcheck.

Как отмечают в издании, Galaxy Book6 Ultra имеет много общего с MacBook Pro 16. Эти два ноутбука имеют настолько похожий дизайн корпуса, что их легко спутать. Это также означает, что Samsung отказалась от цифровой клавиатуры, что может быть проблемой для некоторых.

Samsung Galaxy Book6 Ultra Фото: notebookcheck.com

Тестирование показало, что Galaxy Book6 Ultra имеет очень хорошую производительность для мультимедийного ноутбука, а его блок охлаждения работает хорошо. Хотя вентиляторы будут слышны в режиме высокой производительности, они все равно тише, чем у многих конкурентов.

Отдельно эксперты отметили новый сенсорный OLED-экран с высоким качеством изображения и точными цветовыми профилями. Однако, если вы ищете еще большей производительности или лучших экранов, авторы советуют обратить внимание на Asus ProArt P16, Lenovo Yoga Pro 9i 16 или Apple MacBook Pro.

Samsung Galaxy Book6 Ultra Фото: notebookcheck.com

Преимущества Samsung Galaxy Book6 Ultra:

хорошее качество шасси;

высокая производительность системы;

сенсорный OLED экран с точными цветовыми профилями;

очень длительное время работы от аккумулятора и очень эффективен;

очень тихий в повседневных ситуациях;

превосходная звуковая система;

2 твердотельных накопителя M.2-2280; 2 твердотельных накопителя.

Недостатки Samsung Galaxy Book6 Ultra:

припаяна оперативная память;

ШИМ-мерцание с высокой амплитудой;

ограниченное количество портов;

нет поддержки SD Express.

