Apple представила MacBook Neo: сколько стоит самый недорогой ноутбук бренда (фото)

Apple анонсировала ноутбук MacBook Neo. Новинка стала самым доступным лэптопом в истории бренда.

Кроме того, это первый компьютер Mac, оснащенным мобильным процессором от iPhone, сообщает портал MacRumors.

В основе MacBook Neo — чипсет Apple A18 Pro (ранее использовался в смартфонах iPhone 16 Pro). Заявлено, что такой чип делает аппарат до 50% быстрее в повседневных задачах по сравнению с самым продаваемым ПК на базе актуального Intel Core Ultra 5. Кроме того, SoC обеспечивает трехкратный прирост скорости при локальной работе с ИИ-задачами и двукратный — при редактировании фотографий. Лэптоп оснащен 8 ГБ объединенной памяти в базовой комплектации.

Визуально устройство отличается от старших моделей: 13-дюймовый дисплей Liquid Retina (разрешение 2408х1506 пикселей, яркость 500 нит) получил антибликовое покрытие и полностью лишился фирменного выреза в экране ("челки"). Вместо него дисплей обрамляют равномерные рамки в стиле планшетов iPad. Ноутбук весит всего 1,22 кг и доступен в четырех цветах: серебристом (Silver), индиго (Indigo), румянцевом (Blush) и цитрусовом (Citrus). Цветовое оформление корпуса распространяется и на клавиатуру Magic Keyboard, а также дополняется соответствующими обоями системы.

Відео дня

Расцветки MacBook Neo Фото: Apple

MacBook Neo обеспечивает до 16 часов автономной работы. За мультимедийные возможности отвечают фронтальная камера 1080p, два микрофона с направленным формированием луча и пара боковых динамиков с поддержкой пространственного аудио (Spatial Audio). Для беспроводной связи используются модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 6. Набор портов минималистичен: в наличии 3,5-мм разъем для наушников и два порта USB-C (при этом один работает в стандарте USB-C 2 со скоростью до 480 Мбит/с, а второй — в стандарте USB-C 3 со скоростью до 10 Гбит/с).

Отдельное внимание компания уделила экологии: это самый "зеленый" продукт в истории Apple, состоящий на 60% из переработанных материалов (включая 100% переработанный кобальт в батарее и 90% вторичного алюминия в корпусе).

MacBook Neo Фото: Apple

Базовая конфигурация с накопителем на 256 ГБ и стандартной клавиатурой Magic Keyboard обойдется в $599 (для образовательного сектора цена снижена до $499). Старшая версия с SSD на 512 ГБ и клавиатурой со встроенным сканером отпечатков Touch ID стоит $699. Предзаказы открыты с 4 марта, а розничные продажи стартуют 11 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Apple показала MacBook Air и Pro с чипами серии М5. Компания представила новое поколение ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro. Главным нововведением стал переход устройств на передовые фирменные процессоры M5, M5 Pro и M5 Max.

Также на днях Apple представила самый дешевый iPhone 17e. Смартфон доступен в черном, белом и нежно-розовом цветах, а также в двух вариантах памяти: 256 ГБ и 512 ГБ.