Apple показала MacBook Air и Pro с чипами серии М5: цены и характеристики новинок (фото)

Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro. Главным нововведением стал переход устройств на передовые фирменные процессоры M5, M5 Pro и M5 Max.

Чипсеты получили переработанную архитектуру, новые модули беспроводной связи и значительный прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом. О релизах моделей Air и Pro 2026 года сообщает MacRumors.

MacBook Air (M5)

Обновленный ноутбук оснащен чипом M5, включающим в себя 10-ядерный центральный процессор и графическую подсистему до 10 ядер. Впервые каждое ядро GPU получило встроенные нейронные ускорители (Neural Accelerators), что обеспечивает четырехкратный прирост быстродействия в ИИ-задачах по сравнению с M4. Пропускная способность объединенной памяти выросла на 28% и достигла 153 ГБ/с.

MacBook Air на чипе M5 Фото: Apple

Важным апгрейдом стало удвоение минимального объема накопителя: теперь базовая версия поставляется с SSD на 512 ГБ (с возможностью расширения до 4 ТБ), при этом скорость чтения и записи выросла в два раза по сравнению с прошлым поколением. Также лэптоп получил новейший кастомный модуль связи Apple N1, обеспечивающий поддержку современных протоколов Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Цена: от $1 099 (начальная стоимость выросла на $100 по сравнению с прошлой версией).

MacBook Pro (M5 Pro и M5 Max)

Профессиональная линейка ноутбуков (14 и 16 дюймов) совершила серьезный технологический скачок. В процессорах M5 Pro и M5 Max впервые в истории Apple Silicon применяется архитектура Fusion: с помощью передовой компоновки два 3-нанометровых кристалла объединены в единую систему на чипе.

Оба процессора имеют 18-ядерный CPU, в состав которого вошли 6 новых высокопроизводительных "супер-ядер". Многопоточная производительность выросла на 30% по сравнению с поколением M4.

Apple MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max Фото: Apple

M5 Pro: содержит до 20 графических ядер и поддерживает до 64 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с. Базовый объем SSD в этой конфигурации теперь составляет 1 ТБ.

содержит до 20 графических ядер и поддерживает до 64 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 307 ГБ/с. Базовый объем SSD в этой конфигурации теперь составляет 1 ТБ. M5 Max: оснащен графикой до 40 ядер и поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти с феноменальной пропускной способностью 614 ГБ/с. Базовый объем SSD для Max-версии стартует от 2 ТБ.

Среди других особенностей линейки: независимые контроллеры для каждого из трех портов Thunderbolt 5 (позволяют всем портам работать на максимальной скорости одновременно), поддержка до четырех внешних мониторов высокого разрешения (для версии Max), аппаратное ускорение формата AV1 и новый чип связи Apple N1. Автономность 16-дюймовой модели достигает 24 часов, поддерживается быстрая зарядка (50% за 30 минут от адаптера мощностью 96 Вт и выше).

Ноутбуки доступны для предзаказа в цветах Space Black и Silver с 4 марта, а старт открытых продаж намечен на 11 марта 2026 года.

Цены на 14-дюймовые модели: базовая версия на M5 — от $1 699, конфигурация с M5 Pro — от $2 199, версия с M5 Max — от $3 599.

Цены на 16-дюймовые модели: версия с M5 Pro — от $2 699, топовая модификация с M5 Max — от $3 899.

