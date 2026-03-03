Apple показала MacBook Air і Pro з чіпами серії М5: ціни та характеристики новинок (фото)

Apple представила нове покоління ноутбуків MacBook Air і MacBook Pro. Головним нововведенням став перехід пристроїв на передові фірмові процесори M5, M5 Pro і M5 Max.

Чіпсети отримали перероблену архітектуру, нові модулі бездротового зв'язку і значний приріст продуктивності в завданнях, пов'язаних зі штучним інтелектом. Про релізи моделей Air і Pro 2026 року повідомляє MacRumors.

MacBook Air (M5)

Оновлений ноутбук оснащений чіпом M5, що включає в себе 10-ядерний центральний процесор і графічну підсистему до 10 ядер. Уперше кожне ядро GPU отримало вбудовані нейронні прискорювачі (Neural Accelerators), що забезпечує чотириразовий приріст швидкодії в ШІ-завданнях порівняно з M4. Пропускна здатність об'єднаної пам'яті зросла на 28% і досягла 153 ГБ/с.

MacBook Air на чипі M5 Фото: Apple

Важливим апгрейдом стало подвоєння мінімального об'єму накопичувача: тепер базова версія поставляється з SSD на 512 ГБ (з можливістю розширення до 4 ТБ), при цьому швидкість читання і запису зросла в два рази в порівнянні з минулим поколінням. Також лептоп отримав новітній кастомний модуль зв'язку Apple N1, що забезпечує підтримку сучасних протоколів Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

Ціна: від $1 099 (початкова вартість зросла на $100 порівняно з минулою версією).

MacBook Pro (M5 Pro і M5 Max)

Професійна лінійка ноутбуків (14 і 16 дюймів) зробила серйозний технологічний стрибок. У процесорах M5 Pro і M5 Max уперше в історії Apple Silicon застосовується архітектура Fusion: за допомогою передового компонування два 3-нанометрових кристали об'єднані в єдину систему на чипі.

Обидва процесори мають 18-ядерний CPU, до складу якого увійшли 6 нових високопродуктивних "супер-ядер". Багатопотокова продуктивність зросла на 30% порівняно з поколінням M4.

Apple MacBook Pro на чипах M5 Pro і M5 Max Фото: Apple

M5 Pro: містить до 20 графічних ядер і підтримує до 64 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною спроможністю 307 ГБ/с. Базовий обсяг SSD у цій конфігурації тепер становить 1 ТБ.

містить до 20 графічних ядер і підтримує до 64 ГБ об'єднаної пам'яті з пропускною спроможністю 307 ГБ/с. Базовий обсяг SSD у цій конфігурації тепер становить 1 ТБ. M5 Max: оснащений графікою до 40 ядер і підтримує до 128 ГБ об'єднаної пам'яті з феноменальною пропускною здатністю 614 ГБ/с. Базовий обсяг SSD для Max-версії стартує від 2 ТБ.

Серед інших особливостей лінійки: незалежні контролери для кожного з трьох портів Thunderbolt 5 (дають змогу всім портам працювати на максимальній швидкості одночасно), підтримка до чотирьох зовнішніх моніторів з високою роздільною здатністю (для версії Max), апаратне прискорення формату AV1 і новий чип зв'язку Apple N1. Автономність 16-дюймової моделі досягає 24 годин, підтримується швидка зарядка (50% за 30 хвилин від адаптера потужністю 96 Вт і вище).

Ноутбуки доступні для попереднього замовлення в кольорах Space Black і Silver з 4 березня, а старт відкритих продажів намічений на 11 березня 2026 року.

Ціни на 14-дюймові моделі: базова версія на M5 — від $1 699, конфігурація з M5 Pro — від $2 199, версія з M5 Max — від $3 599.

Ціни на 16-дюймові моделі: версія з M5 Pro — від $2 699, топова модифікація з M5 Max — від $3 899.

