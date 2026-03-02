Apple представила iPad Air з потужним чипом M4: скільки коштує новинка (фото)
Apple анонсувала нове покоління планшетів iPad Air. Пристрої зберегли звичний дизайн, але обзавелися поліпшеною продуктивністю.
Про ключові апгрейди та ціни гаджетів повідомляє MacRumors.
Процесор Apple M4 містить 8 ядер ЦП, 9 графічних ядер і 16-ядерний нейронний рушій Neural Engine. За заявами розробників, багатоядерна швидкодія зросла на 30% порівняно з моделями минулого покоління на базі M3. Пропускна здатність пам'яті збільшилася зі 100 до 120 ГБ/с, а базовий об'єм оперативної пам'яті для стабільної багатозадачності зріс з 8 до 12 ГБ.
Відзначається впровадження нових фірмових модулів зв'язку. Планшети оснастили бездротовим чіпом Apple N1, який приніс підтримку новітніх стандартів Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і протоколу розумного будинку Thread. Це рішення підвищить загальну надійність таких функцій, як AirDrop і "Режим модему", особливо при роботі в мережах 5 ГГц. У конфігураціях з підтримкою стільникової мережі (Cellular) тепер використовується кастомний модем Apple C1X. Зовнішній вигляд гаджетів залишився незмінним — вони вийдуть в 11- і 13-дюймових версіях у синьому і фіолетовому кольорах, а також відтінках Starlight і Space Gray.
- Вартість 11-дюймової моделі в США стартує від $599, а 13-дюймової — від $799.
Оформити попереднє замовлення можна з 4 березня, відкриті продажі розпочнуться 11 березня 2026 року.
