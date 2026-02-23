Смартфон 6-річної давнини виявився не гіршим за iPhone 17 Pro Max: що виявив експерт (відео)
Щороку мільйони споживачів вибирають найновіший і найдорожчий iPhone, не замислюючись, чи виправдана переплата. Популярний оглядач вирішив перевірити, наскільки реальний прогрес у смартфонах Apple за останні роки.
Техноблогер Vex порівняв свій базовий iPhone 12 (випущений у 2020-му) з актуальним флагманом iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ. Експерт з'ясував, чи варта запитуваних 1600 доларів топова новинка. Результати виявилися вельми цікавими.
Візит до Apple Store
Перше, що здивувало блогера у фірмовому магазині Apple — поведінка консультантів. Всупереч очікуванням, співробітники не намагаються агресивно нав'язувати найдорожчу модель. Консультант чесно запропонував розглянути базовий iPhone 17, аргументуючи це тим, що різниця між можливостями пристроїв 17-ї лінійки мінімальна, а базові апарати отримали відмінні дисплеї з високою частотою оновлення.
Проте Apple активно експлуатує стратегію FOMO (Fear Of Missing Out — страх втратити вигоду). Найбільш продавані телефони в перші місяці — це саме Pro Max версії. Настільки, що їх навіть не виявилося в наявності. Компанія навмисно виділяє ці моделі візуально (величезний блок камер), щоб оточуючі бачили, що у вас остання модель. При цьому, як зазначив сам продавець (власник дворічного 15 Pro Max), реальної необхідності в апгрейді немає — люди купують нові iPhone просто тому, що "люблять нові речі".
iPhone 12 проти iPhone 17 Pro Max
Блогер замовив топовий iPhone 17 Pro Max і порівняв його з власним iPhone 12. Різниця на папері дуже значна.
Передовий флагман оснащений екраном на 120 Гц (проти 60 Гц у старої моделі), кнопкою управління камерою, 12 ГБ оперативної пам'яті (замість 4 ГБ) і процесором, який у багатоядерних тестах Geekbench швидший на 104%, а в графічних бенчмарках (3D Mark) — потужніший на фантастичні 1000% завдяки апаратному трасуванню променів. Звісно, не можна заперечувати, що інженери провели колосальну роботу над поліпшенням продуктивності та ефективності.
Однак практика спростовує важливість сухих цифр:
Ігри
Незважаючи на можливість запуску важких проєктів (Genshin Impact, Fortnite) у 120 FPS, розробники і сама система не рекомендують цього робити через перегрівання і швидкий розряд. Комфортний ліміт для мобільного геймінгу — стабільні 60 FPS. З цим завданням справляються обидва смартфони. Запускати ж AAA-ігри (на кшталт Resident Evil) на екрані телефону, на думку блогера, — сумнівне задоволення. Дешевше і логічніше купити PlayStation 5.
Камери
Це єдина помітна відмінність. 17 Pro Max краще справляється з відблисками від сонця, забезпечує природне розмиття фону (завдяки великому сенсору) і пропонує якісний оптичний зум (аж до 4x). Але за базового сценарію "навів і зняв" 6-річний iPhone 12 все ще видає гідні фото, а також різкі 4K-відео за 60 кадрів на секунду. Apple Log RAW — нішева нова функція для людей, які займаються кольорокорекцією для контенту. Навіть фронталка з широким кутом і квадратним співвідношенням сторін не здалася експерту достатнім приводом для переплати (можна просто повернути телефон і знімати горизонтально для аналогічного ефекту).
Батарея
Так, 17 Pro Max живе в рази довше. Але акумулятор iPhone 12, нехай і меншої ємності, за роки просто зносився до 76% від початкового показника. Проста заміна батареї в сервісі обійдеться в десятки разів дешевше за купівлю нового телефону.
Альтернатива: дворічний флагман
Розчарувавшись у співвідношенні ціни та інновацій, Vex вирішив повернути iPhone 17 Pro Max у магазин. Замість нього він замовив на Amazon б/в iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ пам'яті за $770 — рівно вдвічі дешевше за новинку (або за ціною базового iPhone 17).
Старий флагман отримав кілька дрібних подряпин (які неважко приховати чохлом і захисним склом), але запропонував майже всі сучасні фішки: порт USB-C, титановий корпус, дисплей 120 Гц, чудові 48-мегапіксельні камери із зумом і батарею, яка спокійно тримає заряд до двох днів за помірної експлуатації.
Автор вказує, що у 2026 році технології розвиваються повільніше, ніж апетити корпорацій. Культура споживання зобов'язує багатьох (принаймні у США) до купівлі смартфона за 1600 доларів. Однак справді вона виправдана лише для вузького кола ентузіастів і мобільних фотографів. Для базових завдань (YouTube, месенджери, казуальні ігри та фото для соцмереж) 6-річного iPhone 12 або 2-річного флагмана вистачає з надлишком.
Експерт закликає глядачів не слідувати трендам консьюмеризму й оцінювати реальну користь від заявлених "інновацій". Щорічний реліз iPhone став обов'язковою частиною глобального виробничого циклу. Економіка змушує працювати на саму себе, щоб забезпечувати постійне зростання прибутку IT-гігантів. Середній покупець у цьому разі не виграє з погляду практичних бонусів, а просто платить за маркетингові хитрощі.
