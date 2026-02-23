Смартфон 6-летней давности оказался не хуже iPhone 17 Pro Max: что обнаружил эксперт (видео)
Каждый год миллионы потребителей выбирают самый новый и дорогой iPhone, не задумываясь, оправдана ли переплата. Популярный обозреватель решил проверить, насколько реален прогресс в смартфонах Apple за последние годы.
Техноблогер Vex сравнил свой базовый iPhone 12 (выпущен в 2020-м) с актуальным флагманом iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ. Эксперт выяснил, стоит ли запрашиваемых 1600 долларов топовая новинка. Результаты оказались весьма любопытными.
Визит в Apple Store
Первое, что удивило блогера в фирменном магазине Apple — поведение консультантов. Вопреки ожиданиям, сотрудники не пытаются агрессивно навязывать самую дорогую модель. Консультант честно предложил рассмотреть базовый iPhone 17, аргументируя это тем, что разница между возможностями устройств 17-й линейки минимальна, а базовые аппараты получили отличные дисплеи с высокой частотой обновления.
Тем не менее, Apple активно эксплуатирует стратегию FOMO (Fear Of Missing Out — страх упустить выгоду). Самые продаваемые телефоны в первые месяцы — это именно Pro Max версии. Настолько, что их даже не оказалось в наличии. Компания намеренно выделяет эти модели визуально (огромный блок камер), чтобы окружающие видели, что у вас последняя модель. При этом, как отметил сам продавец (владелец двухлетнего 15 Pro Max), реальной необходимости в апгрейде нет — люди покупают новые iPhone просто потому, что "любят новые вещи".
iPhone 12 против iPhone 17 Pro Max
Блогер заказал топовый iPhone 17 Pro Max и сравнил его со собственным iPhone 12. Разница на бумаге очень значительна.
Передовой флагман оснащен экраном на 120 Гц (против 60 Гц у старой модели), кнопкой управления камерой, 12 ГБ оперативной памяти (вместо 4 ГБ) и процессором, который в многоядерных тестах Geekbench быстрее на 104%, а в графических бенчмарках (3D Mark) — мощнее на фантастические 1000% благодаря аппаратной трассировке лучей. Конечно, нельзя отрицать, что инженеры провели колоссальную работу над улучшением производительности и эффективности.
Однако практика опровергает важность сухих цифр:
Игры
Несмотря на возможность запуска тяжелых проектов (Genshin Impact, Fortnite) в 120 FPS, разработчики и сама система не рекомендуют этого делать из-за перегрева и быстрого разряда. Комфортный лимит для мобильного гейминга — стабильные 60 FPS. С этой задачей справляются оба смартфона. Запускать же AAA-игры (вроде Resident Evil) на экране телефона, по мнению блогера, — сомнительное удовольствие. Дешевле и логичнее купить PlayStation 5.
Камеры
Это единственное заметное отличие. 17 Pro Max лучше справляется с бликами от солнца, обеспечивает естественное размытие фона (благодаря большому сенсору) и предлагает качественный оптический зум (вплоть до 4x). Но при базовом сценарии "навел и снял" 6-летний iPhone 12 все еще выдает достойные фото, а также резкие 4K-видео при 60 кадрах в секунду. Apple Log RAW — нишевая новая функция для людей, которые занимаются цветокоррекцией для контента. Даже фронталка с широким углом и квадратным соотношением сторон не показалась эксперту достаточным поводом для переплаты (можно просто повернуть телефон и снимать горизонтально для аналогичного эффекта).
Батарея
Да, 17 Pro Max живет в разы дольше. Но аккумулятор iPhone 12, пусть и меньшей емкости, за годы попросту износился до 76% от изначального показателя. Простая замена батареи в сервисе обойдется в десятки раз дешевле покупки нового телефона.
Альтернатива: двухлетний флагман
Разочаровавшись в соотношении цены и инноваций, Vex решил вернуть iPhone 17 Pro Max в магазин. Вместо него он заказал на Amazon б/у iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ памяти за $770 — ровно в два раза дешевле новинки (или по цене базового iPhone 17).
Старый флагман получил несколько мелких царапин (которые нетрудно скрыть чехлом и защитным стеклом), но предложил почти все современные фишки: порт USB-C, титановый корпус, дисплей 120 Гц, отличные 48-мегапиксельные камеры с зумом и батарею, которая спокойно держит заряд до двух дней при умеренной эксплуатации.
Автор указывает, что в 2026 году технологии развиваются медленнее, чем аппетиты корпораций. Культура потребления обязывает многих (по крайней мере в США) к покупке смартфона за 1600 долларов. Однако в действительно она оправдана только для узкого круга энтузиастов и мобильных фотографов. Для базовых задач (YouTube, мессенджеры, казуальные игры и фото для соцсетей) 6-летнего iPhone 12 или 2-летнего флагмана хватает с избытком.
Эксперт призывает зрителей не следовать трендам консьюмеризма и оценивать реальную пользу от заявленных "инноваций". Ежегодный релиз iPhone стал обязательной частью глобального производственного цикла. Экономика заставляет работать на саму себя, чтобы обеспечивать постоянный рост прибыли IT-гигантов. Средний покупатель в этом случае не выигрывает с точки зрения практических бонусов, а просто платит за маркетинговые уловки.
