Новый смартфон среднего класса превзошел iPhone 17 по важному параметру (фото)

Компания Realme вскоре выпустит новый смартфон среднего класса с емким аккумулятором в относительно тонком и легком корпусе.

Realme P4 Lite будет официально представлен 20 февраля. Сейчас уже раскрыты некоторые характеристики смартфона, пишет Notebookcheck.

Сообщается, что Realme P4 Lite будет иметь довольно классический вид с плоской пластиковой рамкой и квадратным модулем камеры. Единственная особенность его дизайна — кольцеобразный светодиод в модуле камеры, который указывает на входящие оповещения.

Realme P4 Lite имеет толщину 7,94 миллиметра, весит 201 грамм и имеет сертификат IP54, что свидетельствует о защищенности от брызг жидкости. Устройство будет продаваться в светло-голубом, золотом и черном цветах.

Голубой Realme P4 Lite Фото: Realme Золотистый Realme P4 Lite Фото: Realme Черный Realme P4 Lite Фото: Realme

Одним из преимуществ среднебюджетного Realme P4 Lite стал аккумулятор емкостью 6300 мАч. Для сравнения, флагман Apple iPhone 17 получил более толстый корпус, но его батарея имеет емкость лишь 3692 мАч.

По словам экспертов портала, одного заряда аккумулятора Realme P4 Lite должно хватить для просмотра видео с YouTube в течение 20,7 часов. Зарядка осуществляется через USB-C мощностью до 15 Вт.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Также известно, что Realme P4 Lite оснащен 12-нм чипом ARM и имеет 128 ГБ флэш-памяти. Больше информации о характеристиках, цене и наличии появится после официальной презентации смартфона.

Напомним, Tecno выпустила смартфон Tecno Pova Curve 2 с изогнутым дисплеем, мощным аккумулятором и обновленным дизайном.

Фокус также сообщал, что эксперты испытали смартфон Realme P4 Power, оснащенный аккумулятором емкостью 10 001 мАч.