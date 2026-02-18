Новий смартфон середнього класу перевершив iPhone 17 за важливим параметром (фото)

Компанія Realme незабаром випустить новий смартфон середнього класу з містким акумулятором у відносно тонкому та легкому корпусі.

Realme P4 Lite буде офіційно представлено 20 лютого. Наразі вже розкрито деякі характеристики смартфона, пише Notebookcheck.

Повідомляється, що Realme P4 Lite матиме досить класичний вигляд з плоскою пластиковою рамкою та квадратним модулем камери. Єдина особливість його дизайну — кільцеподібний світлодіод у модулі камери, який вказує на вхідні сповіщення.

Realme P4 Lite має товщину 7,94 міліметра, важить 201 грам та має сертифікат IP54, що свідчить про захищеність від бризок рідини. Пристрій буде продаватися у світло-блакитному, золотому та чорному кольорах.

Блакитний Realme P4 Lite Фото: Realme Золотистий Realme P4 Lite Фото: Realme Чорний Realme P4 Lite Фото: Realme

Однією з переваг середньобюджетного Realme P4 Lite став акумулятор ємінстю 6300 мАг. Для порівняння, флагман Apple iPhone 17 отримав товщий корпус, але його батарея має ємність лише 3692 мАг.

За словами експертів порталу, одного заряду акумулятора Realme P4 Lite має вистачити для перегляду відео з YouTube протягом 20,7 годин. Заряджання здійснюється через USB-C потужністю до 15 Вт.

Також відомо, що Realme P4 Lite оснащений 12-нм чипом ARM та має 128 ГБ флеш-пам'яті. Більше інформації щодо характеристик, ціни та наявності з’явиться після офіційної презентації смартфона.

