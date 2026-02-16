Смартфон середнього класу отримав величезний акумулятор: чим ще він порадує (фото)

Компанія Tecno випустила смартфон Tecno Pova Curve 2, який отримав вигнутий дисплей, потужний акумулятор та оновлений дизайн порівняно з оригінальним Pova Curve .

Tecno Pova Curve 2 позиціонується як найтонший телефон з акумулятором ємністю 8000 мАг, зазначає GSMArena.

Смартфон працює на базі однокристальної системи MediaTek Dimensity 7100 в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та до 256 ГБ пам'яті UFS 2.2. Він також має чипсети покращення сигналу G1 та покращення Wi-Fi SE1 для покращеного підключення.

Pova Curve 2 оснащений 6,78-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Він захищений склом Corning Gorilla Glass 7i та пропонує пікову яскравість до 4500 ніт.

Телефон отримав подвійну основну камеру, яка включає об'єктив на 50 Мп і додатковий об'єктив на 2 Мп. Також є 13-мегапіксельна фронтальна камера.

Серед інших функцій Tecno Pova Curve 2 — сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей, ІЧ-датчик, один динамік з Dolby Atmos, USB Type-C, дві SIM-картки, Bluetooth 5.4 та дводіапазонний Wi-Fi. Смартфон працює під управлінням Android 16 HiOS 16 та отримає два оновлення ОС Android.

Очікується, що Tecno Pova Curve 2 продаватиметься в кольорах Mystic Purple, Melting Silver та Storm Titanium. Його ціна складе близько 310 доларів за модель з 8 ГБ/128 ГБ т 330 доларів за варіант з 8 ГБ/256 ГБ. Дата глобального релізу поки не згадується, однак смартфон вже вийшов в Індії.

