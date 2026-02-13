Найдешевший Samsung отримав батарею більшу, ніж Galaxy S26 Ultra: як це можливо

Galaxy A07 5G, незважаючи на бюджетний статус, перевершив флагманський Galaxy S26 Ultra за ємністю акумулятора.

Новинка отримала батарею на 6000 мАг, тоді як топова модель S-серії, як очікується, п'ятий рік поспіль залишиться з показником 5000 мАг, пише 9to5google.

Технічна перевага бюджетника в автономності пояснюється не тільки розміром АКБ, а й скромним "залізом". Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720p і процесором MediaTek Dimensity 6300. На відміну від флагманів з їхніми "ненажерливими" екранами і надпотужними чипами, Galaxy A07 витрачає енергію вкрай економно. У поєднанні з акумулятором на 6000 мАг це забезпечить пристрою не менше двох днів роботи від одного заряду.

Наразі в Україні доступний Samsung Galaxy A07 4G Фото: gsmarena.com

Samsung також пообіцяла для цього апарата шість поколінь оновлень Android і шість років патчів безпеки. Це безпрецедентний крок для пристрою, чия ціна перебуває в діапазоні 100-150 доларів (нижче за модель A17 за $199).

Візуально A07 виділяється незвичайними забарвленнями: крім чорного, доступні світло-фіолетовий і світло-зелений з переливчастим ефектом, що нагадує дизайн Galaxy Note 10. У наявності від 4 до 8 ГБ оперативної пам'яті і 50-мегапіксельна основна камера. Смартфон уже доступний на багатьох ринках, щоправда, в Україні поки що продається тільки A07 4G на чипі Helio G99 і меншою батареєю.

