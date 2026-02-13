Самый дешевый Samsung получил батарею больше, чем Galaxy S26 Ultra: как это возможно

Galaxy A07 5G, несмотря на бюджетный статус, превзошел флагманский Galaxy S26 Ultra по емкости аккумулятора.

Новинка получила батарею на 6000 мАч, тогда как топовая модель S-серии, как ожидается, пятый год подряд останется с показателем 5000 мАч, пишет 9to5google.

Техническое преимущество бюджетника в автономности объясняется не только размером АКБ, но и скромным "железом". Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720p и процессором MediaTek Dimensity 6300. В отличие от флагманов с их "прожорливыми" экранами и сверхмощными чипами, Galaxy A07 расходует энергию крайне экономно. В сочетании с аккумулятором на 6000 мАч это обеспечит устройству не менее двух дней работы от одного заряда.

В настоящее время в Украине доступен Samsung Galaxy A07 4G Фото: gsmarena.com

Samsung также пообещала для этого аппарата шесть поколений обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Это беспрецедентный шаг для устройства, чья цена находится в диапазоне 100–150 долларов (ниже модели A17 за $199).

Визуально A07 выделяется необычными расцветками: помимо черного, доступны светло-фиолетовый и светло-зеленый с переливчатым эффектом, напоминающим дизайн Galaxy Note 10. В наличии от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и 50-мегапиксельная основная камера. Смартфон уже доступен на многих рынках, правда в Украине пока продается только A07 4G на чипе Helio G99 и батареей поменьше.

