Старый смартфон 2024 года выпуска лучше, чем Galaxy S26: эксперт назвал причину (фото)

Эксперт Джон Гилберт пояснил, почему Samsung Galaxy S24 — более выгодная покупка, чем предстоящая модель S26.

Последующие поколения Samsung не получили существенных улучшений — компания отдала приоритет искусственному интеллекту, а не аппаратным и программным улучшениям. Очевидно, производитель что-то делает неправильно. Но что именно? Ответ на этот вопрос дал Джон Гилберт из androidpolice.com.

Почему не стоит покупать новый смартфон в 2026 году

"Похоже, что ИИ снова будет доминировать на презентации, поэтому, если вы с нетерпением ждете анонса аппаратного обеспечения, умерьте свои ожидания, и вместо этого посмотрите предложения на прошлогодние телефоны", — пишет автор.

Технические характеристики Samsung Galaxy S24:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Аккумулятор: 4000 мАч

Порты: USB-C

Операционная система: Android 14 и One UI 6.1

Самый компактный из флагманских смартфонов Samsung 2024 года, возможно, получил самые значительные обновления в серии: более яркий экран с частотой обновления 1-120 Гц, камеры, наконец-то сравнявшиеся с S24+, и еще более качественную сборку, чем за последние два года, напоминает эксперт.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: Samsung

Что Samsung предложит в 2026 году

Искусственный интеллект, еще больше ИИ и незначительные улучшения для своих телефонов. Сдвиг спроса в сторону устройств премиум-класса помог Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra войти в десятку самых продаваемых смартфонов в 2024 и 2025 годах соответственно. Однако, сможет ли Samsung продолжить эту тенденцию, зависит от того, что предложит Galaxy S26 Ultra.

"Утечки много несколько охладили мой энтузиазм. Пожалуй, самая разочаровывающая новость поступила от инсайдера Ice Universe, который подтвердил, что Galaxy S26 Ultra не будет поставляться со встроенными магнитами. Хотя компания и предоставит фирменные магнитные чехлы, без них вы не сможете воспользоваться преимуществами магнитной зарядки или аксессуарами", — написал тестировщик.

Ранее ходили слухи о том, что S26 Ultra будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, что предполагает, что магнитные чехлы, поставляемые Samsung, будут поддерживать стандарт Qi2.2, необходимый для достижения таких скоростей зарядки.

Никто особо не надеялся, что Samsung выпустит обновленный дизайн в стиле Google Pixel 6 для серии Galaxy S26, и утечка S26 Ultra подтвердила это.

"Аппаратная часть Galaxy S26, похоже, не впечатлит (за исключением долгожданного отказа от модели на 128 ГБ), так еще и программное обеспечение обречено на провал", — прогнозирует специалист.

В отчете о доходах за четвертый квартал Samsung заявила, что ее подразделение MX (Mobile Experience) "укрепит лидерство на рынке смартфонов с искусственным интеллектом благодаря агентному ИИ", по данным The Korea Herald. Агентный ИИ обладает огромным потенциалом, но, учитывая опыт компании в запуске новых инструментов ИИ, он вполне может стать самым большим программным разочарованием.

Рендер смартфона Galaxy S26 Фото: Android Headlines

Сравнение с Galaxy S24

Каждое поколение Android-смартфонов едва ли лучше своего предшественника. Дни заметных улучшений каждый год давно прошли. Автору хотелось бы увидеть возвращение новых функций, таких как изогнутые экраны, чтобы хоть как-то разнообразить монотонность поверхностных изменений из года в год.

Однако смартфоны теперь работают дольше, чем когда-либо, и способны безотказно справляться с самыми ресурсоемкими задачами (за исключением обработки ИИ). На телефонах среднего ценового сегмента можно запускать самые требовательные игры для Android, а многозадачность возможна на всех устройствах, кроме самых дешевых.

"Выбор позапрошлогодней модели — самое разумное решение при покупке Android-смартфона, поэтому, если вы хотите приобрести новый телефон Samsung в этом году, я рекомендую вам Galaxy S24", — пишет Джон.

Если у вас уже есть S24 или S23, то нет особых причин тратиться на последнюю модель Samsung в этом году, уверен эксперт.

"Samsung обещала семилетнюю программную поддержку семейства S24, так что вы сможете использовать его до 2032 года, не пропуская последние обновления Android", — напоминает он.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 по-прежнему более чем достаточен в 2026 году, и хотя он заряжается немного медленнее, чем грядущий S26, это не повлияет на вашу повседневную жизнь.

"Я бы рекомендовал обновлять телефон только в том случае, если у вас S23 или более ранняя модель, но даже тогда только если вы сможете найти выгодное предложение. Правда в том, что большинство новых смартфонов 2026 года не предложат достаточной выгоды по сравнению со своими предшественниками, поэтому покупать их не стоит", — подытожил автор.

