Старий смартфон 2024 року випуску кращий, ніж Galaxy S26: експерт назвав причину (фото)

Експерт Джон Гілберт пояснив, чому Samsung Galaxy S24 — вигідніша покупка, ніж майбутня модель S26.

Наступні покоління Samsung не отримали істотних поліпшень — компанія віддала пріоритет штучному інтелекту, а не апаратним і програмним поліпшенням. Очевидно, виробник щось робить неправильно. Але що саме? Відповідь на це питання дав Джон Гілберт з androidpolice.com.

Чому не варто купувати новий смартфон у 2026 році

"Схоже, що ШІ знову домінуватиме на презентації, тож, якщо ви з нетерпінням чекаєте на анонс апаратного забезпечення, поміркуйте свої очікування, і натомість подивіться пропозиції на минулорічні телефони", — пише автор.

Технічні характеристики Samsung Galaxy S24:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗП: 8 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ

Акумулятор: 4000 мАг

Порти: USB-C

Операційна система: Android 14 і One UI 6.1

Найкомпактніший із флагманських смартфонів Samsung 2024 року, можливо, отримав найзначніші оновлення в серії: яскравіший екран із частотою оновлення 1-120 Гц, камери, які нарешті зрівнялися із S24+, і ще якіснішу збірку, ніж за останні два роки, нагадує експерт.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: Samsung

Що Samsung запропонує у 2026 році

Штучний інтелект, ще більше ШІ та незначні поліпшення для своїх телефонів. Зрушення попиту в бік пристроїв преміум-класу допомогло Galaxy S24 Ultra і Galaxy S25 Ultra увійти до десятки найбільш продаваних смартфонів у 2024 і 2025 роках відповідно. Однак, чи зможе Samsung продовжити цю тенденцію, залежить від того, що запропонує Galaxy S26 Ultra.

"Витоки багато дещо охолодили мій ентузіазм. Мабуть, найбільш розчаровуюча новина надійшла від інсайдера Ice Universe, який підтвердив, що Galaxy S26 Ultra не постачатиметься з вбудованими магнітами. Хоча компанія і надасть фірмові магнітні чохли, без них ви не зможете скористатися перевагами магнітної зарядки або аксесуарами", — написав тестувальник.

Раніше ходили чутки про те, що S26 Ultra буде підтримувати бездротове заряджання потужністю 25 Вт, що передбачає, що магнітні чохли, які постачає Samsung, будуть підтримувати стандарт Qi2.2, необхідний для досягнення таких швидкостей заряджання.

Ніхто особливо не сподівався, що Samsung випустить оновлений дизайн у стилі Google Pixel 6 для серії Galaxy S26, і витік S26 Ultra підтвердив це.

"Апаратна частина Galaxy S26, схоже, не вразить (за винятком довгоочікуваної відмови від моделі на 128 ГБ), то ще й програмне забезпечення приречене на провал", — прогнозує фахівець.

У звіті про доходи за четвертий квартал Samsung заявила, що її підрозділ MX (Mobile Experience) "зміцнить лідерство на ринку смартфонів зі штучним інтелектом завдяки агентному ШІ", за даними The Korea Herald. Агентний ШІ має величезний потенціал, але, з огляду на досвід компанії в запуску нових інструментів ШІ, він цілком може стати найбільшим програмним розчаруванням.

Рендер смартфона Galaxy S26 Фото: Android Headlines

Порівняння з Galaxy S24

Кожне покоління Android-смартфонів навряд чи краще за свого попередника. Дні помітних поліпшень щороку давно минули. Автору хотілося б побачити повернення нових функцій, таких як вигнуті екрани, щоб хоч якось урізноманітнити монотонність поверхневих змін з року в рік.

Однак смартфони тепер працюють довше, ніж будь-коли, і здатні безвідмовно справлятися з найбільш ресурсоємними завданнями (за винятком обробки ШІ). На телефонах середнього цінового сегмента можна запускати найвимогливіші ігри для Android, а багатозадачність можлива на всіх пристроях, крім найдешевших.

"Вибір позаторішньої моделі — найрозумніше рішення при купівлі Android-смартфона, тому, якщо ви хочете придбати новий телефон Samsung цього року, я рекомендую вам Galaxy S24", — пише Джон.

Якщо у вас уже є S24 або S23, то немає особливих причин витрачатися на останню модель Samsung цього року, впевнений експерт.

"Samsung обіцяла семирічну програмну підтримку сімейства S24, тож ви зможете використовувати його до 2032 року, не пропускаючи останні оновлення Android", — нагадує він.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, як і раніше, більш ніж достатній у 2026 році, і хоча він заряджається трохи повільніше, ніж прийдешній S26, це не вплине на ваше повсякденне життя.

"Я б рекомендував оновлювати телефон тільки в тому разі, якщо у вас S23 або більш рання модель, але навіть тоді тільки якщо ви зможете знайти вигідну пропозицію. Правда в тому, що більшість нових смартфонів 2026 року не запропонують достатньої вигоди порівняно зі своїми попередниками, тому купувати їх не варто", — підсумував автор.

