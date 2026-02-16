Смартфон среднего класса получил огромный аккумулятор: чем еще он порадует (фото)
Компания Tecno выпустила смартфон Tecno Pova Curve 2, который получил изогнутый дисплей, мощный аккумулятор и обновленный дизайн по сравнению с оригинальным Pova Curve .
Tecno Pova Curve 2 позиционируется как самый тонкий телефон с аккумулятором емкостью 8000 мАч, отмечает GSMArena.
Смартфон работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7100 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ памяти UFS 2.2. Он также имеет чипсеты улучшения сигнала G1 и улучшения Wi-Fi SE1 для улучшенного подключения.
Pova Curve 2 оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i и предлагает пиковую яркость до 4500 нит.
Телефон получил двойную основную камеру, которая включает объектив на 50 Мп и дополнительный объектив на 2 Мп. Также есть 13-мегапиксельная фронтальная камера.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
Среди других функций Tecno Pova Curve 2 — сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, ИК-датчик, один динамик с Dolby Atmos, USB Type-C, две SIM-карты, Bluetooth 5.4 и двухдиапазонный Wi-Fi. Смартфон работает под управлением Android 16 HiOS 16 и получит два обновления ОС Android.
Ожидается, что Tecno Pova Curve 2 будет продаваться в цветах Mystic Purple, Melting Silver и Storm Titanium. Его цена составит около 310 долларов за модель с 8 ГБ/128 ГБ и 330 долларов за вариант с 8 ГБ/256 ГБ. Дата глобального релиза пока не упоминается, однако смартфон уже вышел в Индии.
Напомним, новый смартфон Realme P4 Power оснастили гигантским аккумулятором емкостью 10 001 мАч.
Фокус также сообщал, что самый дешевый смартфон Samsung получил батарею большую, чем флагман Galaxy S26 Ultra.