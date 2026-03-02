Apple представила iPad Air с мощным чипом M4: сколько стоит новинка (фото)

Apple анонсировала новое поколение планшетов iPad Air. Устройства сохранили привычный дизайн, но обзавелись улучшенной производительностью.

Про ключевые апгрейды и цены гаджетов сообщает MacRumors.

Процессор Apple M4 содержит 8 ядер ЦП, 9 графических ядер и 16-ядерный нейронный движок Neural Engine. По заявлениям разработчиков, многоядерное быстродействие выросло на 30% по сравнению с моделями прошлого поколения на базе M3. Пропускная способность памяти увеличилась со 100 до 120 ГБ/с, а базовый объем оперативной памяти для стабильной многозадачности вырос с 8 до 12 ГБ.

iPad Air: теперь с чипом M4 Фото: Apple

Отмечается внедрение новых фирменных модулей связи. Планшеты оснастили беспроводным чипом Apple N1, который принес поддержку новейших стандартов Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола умного дома Thread. Это решение повысит общую надежность таких функций, как AirDrop и "Режим модема", особенно при работе в сетях 5 ГГц. В конфигурациях с поддержкой сотовой сети (Cellular) теперь используется кастомный модем Apple C1X. Внешний вид гаджетов остался неизменным — они выйдут в 11- и 13-дюймовых версиях в синем и фиолетовом цветах, а также оттенках Starlight и Space Gray.

Стоимость 11-дюймовой модели в США стартует от $599, а 13-дюймовой — от $799.

Оформить предзаказ можно с 4 марта, открытые продажи начнутся 11 марта 2026 года.

