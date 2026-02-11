Бюджетный Android-планшет оказался не хуже iPad: обзор OnePlus Pad Go 2 (фото)

Новый планшет среднего класса OnePlus Pad Go 2 протестировали журналисты. Это интересная альтернатива более дорогим iPad, не уступающая им на практике в главных задачах.

Обозреватель Android Police пользовался гаджетом несколько недель и считает, что это один из лучших вариантов в своем ценовом сегменте, хотя без пары компромиссов не обошлось.

Дизайн и экран

Планшет получил крупный 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2800x1980 пикселей и соотношением сторон 7:5. Такой формат удобен для чтения и многозадачности (работы с двумя приложениями одновременно). Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR-видео и 68 млрд цветов (12 бит). Максимальная яркость достигает 900 нит, хотя авторегулировка иногда работает некорректно, слишком сильно затемняя экран. В целом же матрица отличная.

Корпус устройства выполнен из алюминия, правда задняя панель быстро собирает отпечатки пальцев. Планшет не самый легкий из-за своих габаритов (около 600 г) и не имеет защиты от воды и пыли. Цельнометаллическое исполнение, впрочем, — однозначный плюс.

OnePlus Pad Go 2 Фото: gsmarena.com

Производительность и звук

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ. Этого "железа" хватает для комфортного гейминга и быстрой работы в повседневных задачах.

Особой похвалы удостоились четыре динамика. По мнению эксперта, они звучат громко, чисто и объемно — даже лучше, чем у более дорогого Samsung Galaxy Tab S11. Pad Go 2 оказался отличным аппаратом для фильмов и прочего контента.

Планшет работает под управлением OxygenOS 16 (на базе Android 16). OnePlus обещает три крупных обновления ОС. Функция Quick Share позволяет мгновенно передавать файлы на другие Android-устройства, а приложение O+ Connect обеспечивает бесшовную передачу фото и документов даже на iPhone и Mac. Журналист отметил, что связка с iPhone 17 Pro Max работала шустро и стабильно.

Автономность

Аккумулятор емкостью 10 500 мАч обеспечивает неплохую, но не рекордную автономность — около 5 часов активного экрана при смешанном использовании. В режиме ожидания планшет почти не разряжается. Главный минус — медленная зарядка мощностью 33 Вт. Для полного восстановления энергии требуется не менее 90 минут, а за 50 минут батарея заряжается лишь наполовину.

OnePlus Pad Go 2 — это надежный прикроватный гаджет. Он умеет практически все то же, что и планшеты за $700–1000: показывает отличное видео, запускает игры и позволяет работать с документами. Из внешних аксессуаров имеется стилус.

Цена в Европе: от 299 евро (примерно 15 300 грн).

