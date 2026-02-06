Большой и мощный планшет Xiaomi на подходе: чем порадует новинка (фото)

Близится релиз глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro. Гаджет прошел тестирование в Geekbench и характеристики уже известны.

Как сообщает Gizmochina, результаты тестов подтверждают, что планшет сохранит топовую "начинку" китайской версии и предложит бескомпромиссную производительность.

Глобальная версия планшета (номер модели 25091RP04G) оснащена топовым процессором прошлого года Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Это 3-нанометровый чип с восьмиядерным CPU, разогнанным до 4,32 ГГц.

В Geekbench устройство набирает 2940 баллов в одноядерном режиме и 8759 в многоядерном, что соответствует показателям многих актуальных флагманов. Xiaomi заявляет, что в бенчмарке AnTuTu аппарат выбивает свыше 3 миллионов баллов. Это говорит о хорошем быстродействии для гейминга и многозадачности. Базовая конфигурация, судя по утечке, получит 8 ГБ оперативной памяти.

Официальное изображение Xiaomi Pad 8 Pro Фото: Xiaomi

Одной из главных фишек Xiaomi Pad 8 Pro станет 11,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3.2K (3200 × 2136) и соотношением сторон 3:2, удобным для работы с документами. Частота обновления — до 144 Гц, яркость — 800 нит (пиковая). 12-битная матрица поддерживает HDR10, Dolby Vision и HDR Vivid.

Примечательна версия Matte Edition. В ней применяется нано-текстурное травление стекла (AG nano-texture), которое отсекает 99% света и снижает блики на 70%, обеспечивая комфорт, сравнимый с чтением с бумаги.

Хотя Xiaomi еще не объявила официальную дату презентации, сертификация устройства намекает на скорый выход. Инсайдеры полагают, что планшет Pad 8 Pro дебютирует на международном рынке одновременно с линейкой смартфонов Xiaomi 17.

