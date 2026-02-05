Будущий хит среднего класса от Xiaomi: какой смартфон рекомендуют эксперты (фото)

Линейка Redmi Note остается популярной в среднем сегменте неспроста. Note 15 5G стал одним из самых сбалансированных предложений на рынке по цене до 11 000 грн.

Эксперты GSMArena протестировали новинку. Смартфон не пытается поразить одной уникальной фишкой, но предлагает надежный набор характеристик без критических недостатков.

Экран и защита

Одной из сильных сторон модели стал 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость достигает заявленных 3200 нит (в реальных тестах — свыше 1500 нит в авторежиме), что гарантирует отличную читабельность на солнце.

68 млрд цветов (12 бит), ШИМ-затемнение 3840 Гц — тоже важные характеристики, наличие которых радует. В бюджетном сегменте мерцанию и глубине цвета даже крупные бренды, такие как Samsung, редко уделяют внимание. Корпус получил защиту от мощных струй воды по стандарту IP66 и устойчивость к падениям с высоты до 1,7 метра.

Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Производительность и камеры

Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм). Это не игровое решение, но процессор обеспечивает плавную работу системы и отличается отличным термоконтролем — телефон практически не нагревается и не троттлит под нагрузкой. В наличии 6/8 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 2.2 емкостью 128/256 ГБ.

В бенчмарке AnTuTu 10 Redmi Note 15 5G набирает достойные для своего класса 637 266 баллов. Этого достаточно для любых повседневных задач, но для тяжелого гейминга лучше присмотреться к моделям линейки Poco.

За фото отвечает основной сенсор на 108 Мп с оптической стабилизацией (OIS), который делает отличные снимки как днем, так и ночью. Компанию ему составляют простой 8 Мп сверхширик и 20 Мп фронталка. Видео пишется в 4K, но есть нюанс: стабилизация в этом режиме отсутствует.

Батарея емкостью 5520 мАч обеспечивает впечатляющую автономность — свыше 14 часов в смешанных тестах. Зарядка мощностью 45 Вт восполняет 55% за 30 минут, что считается средним показателем. Адаптер питания в комплекте, увы, не идет.

Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Выводы

Redmi Note 15 5G трудится под управлением ОС Android 15 с оболочкой HyperOS 2. То, что из коробки не стали ставить более свежую Android 16 в 2026 году, — весомый просчет. Впрочем, производитель обещает 4 крупных обновления ОС и 6 лет патчей безопасности, то есть поддержка вполне длительная и гаджет будет несколько лет оставаться актуальным.

Эксперты резюмируют: это безопасный выбор для тех, кому важен качественный экран, надежная камера и хороший аккумулятор.

Плюсы:

Защита корпуса по стандарту IP66 и ударопрочность.

Яркий и качественный AMOLED-экран 120 Гц.

Отличная автономность.

Высокое качество фото на основную камеру.

Стабильная работа без перегрева.

Длительная поддержка ПО (до 6 лет).

Минусы:

Нет телеобъектива, а ультраширокоугольная камера посредственная.

Отсутствует стабилизация при съемке 4K-видео.

Скромная игровая производительность для своей цены.

Медленная зарядка по сравнению с конкурентами.

Динамики громкие, но на максимуме качество звука падает.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 5G в Украине — от 10 999 грн.

