Майбутній хіт середнього класу від Xiaomi: який смартфон рекомендують експерти (фото)

Лінійка Redmi Note залишається популярною в середньому сегменті неспроста. Note 15 5G став однією з найбільш збалансованих пропозицій на ринку за ціною до 11 000 грн.

Експерти GSMArena протестували новинку. Смартфон не намагається вразити однією унікальною фішкою, але пропонує надійний набір характеристик без критичних недоліків.

Екран і захист

Однією з сильних сторін моделі став 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю FHD+ і підтримкою HDR10+. Пікова яскравість досягає заявлених 3200 ніт (у реальних тестах — понад 1500 ніт в авторежимі), що гарантує відмінну читабельність на сонці.

68 млрд кольорів (12 біт), ШІМ-затемнення 3840 Гц — теж важливі характеристики, наявність яких радує. У бюджетному сегменті мерехтінню і глибині кольору навіть великі бренди, такі як Samsung, рідко приділяють увагу. Корпус отримав захист від потужних струменів води за стандартом IP66 і стійкість до падінь з висоти до 1,7 метра.

Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Продуктивність і камери

Смартфон працює на чипі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм). Це не ігрове рішення, але процесор забезпечує плавну роботу системи і вирізняється чудовим термоконтролем — телефон практично не нагрівається і не троттлить під навантаженням. У наявності 6/8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач UFS 2.2 ємністю 128/256 ГБ.

У бенчмарку AnTuTu 10 Redmi Note 15 5G набирає гідні для свого класу 637 266 балів. Цього достатньо для будь-яких повсякденних завдань, але для важкого геймінгу краще придивитися до моделей лінійки Poco.

За фото відповідає основний сенсор на 108 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), який робить чудові знімки як вдень, так і вночі. Компанію йому складають простий 8 Мп надширик і 20 Мп фронталка. Відео пишеться в 4K, але є нюанс: стабілізація в цьому режимі відсутня.

Батарея ємністю 5520 мАг забезпечує вражаючу автономність — понад 14 годин у змішаних тестах. Зарядка потужністю 45 Вт заповнює 55% за 30 хвилин, що вважається середнім показником. Адаптер живлення в комплекті, на жаль, не йде.

Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Висновки

Redmi Note 15 5G працює під управлінням ОС Android 15 з оболонкою HyperOS 2. Те, що з коробки не стали ставити свіжішу Android 16 у 2026 році, — вагомий прорахунок. Втім, виробник обіцяє 4 великих оновлення ОС і 6 років патчів безпеки, тобто підтримка цілком тривала і гаджет буде кілька років залишатися актуальним.

Експерти резюмують: це безпечний вибір для тих, кому важливий якісний екран, надійна камера і хороший акумулятор.

Плюси:

Захист корпусу за стандартом IP66 і ударостійкість.

Яскравий і якісний AMOLED-екран 120 Гц.

Відмінна автономність.

Висока якість фото на основну камеру.

Стабільна робота без перегріву.

Тривала підтримка ПЗ (до 6 років).

Мінуси:

Немає телеоб'єктива, а ультраширококутна камера посередня.

Відсутня стабілізація при зйомці 4K-відео.

Скромна ігрова продуктивність для своєї ціни.

Повільна зарядка порівняно з конкурентами.

Динаміки гучні, але на максимумі якість звуку падає.

Ціна Xiaomi Redmi Note 15 5G в Україні — від 10 999 грн.

