Смартфон замінює 1080р-телевізор і працює тиждень: огляд TANK X (відео)

Бренд Unihertz, також відомий як 8849, продовжує дивувати захищеними смартфонами. Блогер із каналу Channel Ramble протестував їхню новітню модель — Tank X.

Апарат складно назвати просто телефоном: він об'єднує в собі проектор, величезний акумулятор класу повербанків і яскравий кемпінговий ліхтар. Як зазначає оглядач, порівняно з попередньою моделлю Tank 4 Pro впровадили якісні апгрейди.

Компактний домашній кінотеатр

Головною фішкою пристрою став вбудований DLP-проектор. Його роздільну здатність підвищили до 1080p, додали лазерне автофокусування і значно підняли яскравість. Щоб система не перегрівалася, в корпус вбудовано вентилятори (повітря забирається праворуч і видувається ліворуч).

На стіні зручно відображати не тільки відео, а й ігри, перетворюючи Tank X на мобільну консоль. Блогер протестував проектор в іграх через Remote Play та емулятори. Результат вражає: велику та чітку картинку видно навіть за наявності невеликого зовнішнього освітлення.

За тривалість роботи відповідає батарея ємністю 17 600 мАг. Це дає змогу смартфону тримати заряд близько тижня в стандартному режимі. Однак за автономність доводиться платити габаритами: вага — 750 грамів, товщина — майже 32 мм.

Тож носити гаджет із собою як звичайний телефон дещо важко, але тим не менш розмір виправдовується функціональністю. Корпус захищений за стандартами IP68/IP69, і смартфон без проблем пережив занурення у воду. Навіть передбачено спеціальний механізм видування вологи.

Продуктивність, камери, функції

Tank X використовує процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 8200, що працює у зв'язці з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища. Його можна розширити за допомогою microSD. Цього вистачає для емуляції ігор з PlayStation 2 і запуску сучасних хітів на кшталт Fortnite на середньо-низьких налаштуваннях. Попередньо встановлено ОС Android 15. Що стосується зв'язку, можна встановити дві nanoSIM, але підтримка eSIM відсутня.

Набір камер та інструментів також не розчарував. Основний модуль (50 Мп) знімає гідно, фото і 4K-відео сподобалися журналісту. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп. Цікаве доповнення — камера нічного бачення (інфрачервона). Вона здатна знімати в повній темряві, що може стати в нагоді для орієнтації на місцевості або в темній кімнаті. Звичайно, для цих цілей передбачений і потужний ліхтар на задній панелі — світити він буде довго за рахунок масивної АКБ.

Крім того, вбудований ІЧ-порт дає змогу керувати побутовою технікою (телевізорами, кондиціонерами).

Незважаючи на вагу і специфічний дизайн, Channel Ramble вважає ціну в $550 (близько 23 700 грн) повністю виправданою. Tank X замінює кілька гаджетів одразу: проектор 1080р, смартфон із пристойним "залізом" і FHD-дисплеєм (6,78 дюйма, IPS, 120 Гц), повербанк, джерело світла. Це утилітарний апарат, який може стати в пригоді і в блекаут, і просто для зручного і тривалого користування.

