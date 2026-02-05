Смартфон заменяет 1080р-телевизор и работает неделю: обзор TANK X (видео)

Бренд Unihertz, также известный как 8849, продолжает удивлять защищенными смартфонами. Блогер с канала Channel Ramble протестировал их новейшую модель — Tank X.

Аппарат сложно назвать просто телефоном: он объединяет в себе проектор, огромный аккумулятор класса повербанков и яркий кемпинговый фонарь. Как отмечает обозреватель, по сравнению с предыдущей моделью Tank 4 Pro внедрили качественные апгрейды.

Компактный домашний кинотеатр

Главной фишкой устройства стал встроенный DLP-проектор. Его разрешение повысили до 1080p, добавили лазерную автофокусировку и значительно подняли яркость. Чтобы система не перегревалась, в корпус встроены вентиляторы (воздух забирается справа и выдувается слева).

На стене удобно отображать не только видео, но и игры, превращая Tank X в мобильную консоль. Блогер протестировал проектор в играх через Remote Play и эмуляторы. Результат впечатляет: большая и четкая картинка видна даже при наличии небольшого внешнего освещения.

За продолжительность работы отвечает батарея емкостью 17 600 мАч. Это позволяет смартфону держать заряд около недели в стандартном режиме. Однако за автономность приходится платить габаритами: вес — 750 граммов, толщина — почти 32 мм.

Так что носить гаджет с собой как обычный телефон несколько затруднительно, но тем не менее размер оправдывается функциональностью. Корпус защищен по стандартам IP68/IP69, и смартфон без проблем пережил погружение в воду. Даже предусмотрен специальный механизм выдува влаги.

Основные особенности Unihertz 8849 Tank X Фото: OLX

Производительность, камеры, функции

Tank X использует процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 8200, работающий в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Его можно расширить с помощью microSD. Этого хватает для эмуляции игр с PlayStation 2 и запуска современных хитов вроде Fortnite на средне-низких настройках. Предустановлена ОС Android 15. Что касается связи, можно установить две nanoSIM, но поддержка eSIM отсутствует.

Набор камер и инструментов также не разочаровал. Основной модуль (50 Мп) снимает достойно, фото и 4K-видео понравились журналисту. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. Интересное дополнение — камера ночного видения (инфракрасная). Она способна снимать в полной темноте, что может пригодиться для ориентации на местности или в темной комнате. Конечно, для этих целей предусмотрен и мощнейший фонарь на задней панели — светить он будет долго за счет массивной АКБ.

Кроме того, встроенный ИК-порт позволяет управлять бытовой техникой (телевизорами, кондиционерами).

Смартфон со "встроенным телевизором" (обзор TANK X)

Несмотря на вес и специфический дизайн, Channel Ramble считает цену в $550 (около 23 700 грн) полностью оправданной. Tank X заменяет несколько гаджетов сразу: проектор 1080р, смартфон с приличным "железом" и FHD-дисплеем (6,78 дюйма, IPS, 120 Гц), повербанк, источник света. Это утилитарный аппарат, который может пригодиться и в блэкаут, и просто для удобного и длительного пользования.

