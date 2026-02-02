"Неубиваемый" планшет для блэкаутов с батареей 21 000 мАч: обзор TANK Pad (видео)

Блогер протестировал защищенный планшет Unihertz TANK Pad, который удивляет не только своей "живучестью", но и уникальным набором функций. Это устройство "всё-в-одном": с огромной батареей, встроенным проектором и поддержкой SIM-карт.

Сhannel Ramble делится честными впечатлениями от эксплуатации гаджета.

Автономность и конструкция

Главной фишкой планшета стал сверхъемкий аккумулятор на 21 000 мАч. В комплекте идет быстрая зарядка на 66 Вт, которой автор доверяет больше, чем сверхмощным аналогам на 120 Вт, так как она меньше перегревает АКБ. Корпус устройства защищен по стандартам IP68/IP69K: блогер погрузил планшет в воду на несколько минут, после чего гаджет продолжил работать как ни в чем не бывало.

Реверсивная зарядка тоже предусмотрена, то есть TANK Pad может выполнять и роль повербанка для другой мобильной техники. Уникальной особенностью конструкции стала встроенная регулируемая подставка. По мнению обозревателя, это очень практичный бонус, решающий вечную проблему планшетов, которые не на что опереть при просмотре видео.

Тест проектора Unihertz Tank Pad (видна текстура из-за неровной поверхности стены) Фото: YouTube

Проектор и мультимедиа

TANK Pad оснащен встроенным DLP-проектором с яркостью 100 люмен. Блогер отмечает, что на планшете эта функция даже полезнее, чем на смартфонах серии Tank, поскольку интерфейс и контент изначально ориентированы на горизонтальный формат. Подключив клавиатуру и мышь, аппарат легко превратить в портативную рабочую станцию с огромным проецируемым экраном. Конечно, понадобится темное помещение, но смотреть контент и работать оказалось весьма удобно.

На борту также есть мощный кемпинговый фонарь, способный осветить целую комнату во время отключений света.

ДисплейUnihertz Tank Pad Фото: YouTube

Производительность и экран

Планшет получил 10,95-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц. За быстродействие отвечает процессор MediaTek Dimensity 8200 в связке с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. В тестах новинка без проблем тянет популярные игры вроде Roblox при стабильных 60 FPS, опережая даже Pixel 7 Pro. Fortnite работает стабильно на 30 кадрах в секунду.

Channel Ramble делится опытом использования TANK Pad

Channel Ramble называет TANK Pad устройством с "серьезной ценностью". За цену почти вдвое ниже iPad Pro пользователь получает защищенный комбайн с 5G (можно звонить как по телефону и пользоваться мобильным интернетом, в том числе раздавая на другие гаджеты), разъемом для наушников, слотом для карт памяти и проектором. Единственный нюанс — вес более 1 кг, но это плата за прочность и гигантский аккумулятор.

Цена Unihertz Tank Pad 16/512 ГБ в Украине — от 23 000 грн.

