"Неубиваний" планшет для блекаутів із батареєю 21 000 мАг: огляд TANK Pad (відео)

Блогер протестував захищений планшет Unihertz TANK Pad, який дивує не тільки своєю "живучістю", а й унікальним набором функцій. Це пристрій "все-в-одному": з величезною батареєю, вбудованим проектором і підтримкою SIM-карт.

Сhannel Ramble ділиться чесними враженнями від експлуатації гаджета.

Автономність і конструкція

Головною фішкою планшета став надємний акумулятор на 21 000 мАг. У комплекті йде швидка зарядка на 66 Вт, якій автор довіряє більше, ніж надпотужним аналогам на 120 Вт, оскільки вона менше перегріває АКБ. Корпус пристрою захищений за стандартами IP68/IP69K: блогер занурив планшет у воду на кілька хвилин, після чого гаджет продовжив працювати як ні в чому не бувало.

Реверсивна зарядка теж передбачена, тобто TANK Pad може виконувати і роль повербанка для іншої мобільної техніки. Унікальною особливістю конструкції стала вбудована регульована підставка. На думку оглядача, це дуже практичний бонус, що розв'язує вічну проблему планшетів, які нема на що оперти під час перегляду відео.

Тест проектора Unihertz Tank Pad (видно текстуру через нерівну поверхню стіни) Фото: YouTube

Проектор і мультимедіа

TANK Pad оснащений вбудованим DLP-проектором з яскравістю 100 люмен. Блогер зазначає, що на планшеті ця функція навіть корисніша, ніж на смартфонах серії Tank, оскільки інтерфейс і контент спочатку орієнтовані на горизонтальний формат. Підключивши клавіатуру і мишу, апарат легко перетворити на портативну робочу станцію з величезним екраном, що проектується. Звичайно, знадобиться темне приміщення, але дивитися контент і працювати виявилося вельми зручно.

На борту також є потужний кемпінговий ліхтар, здатний освітити цілу кімнату під час відключень світла.

ДисплейUnihertz Tank Pad Фото: YouTube

Продуктивність і екран

Планшет отримав 10,95-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 120 Гц. За швидкодію відповідає процесор MediaTek Dimensity 8200 у зв'язці з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. У тестах новинка без проблем тягне популярні ігри на кшталт Roblox при стабільних 60 FPS, випереджаючи навіть Pixel 7 Pro. Fortnite працює стабільно на 30 кадрах за секунду.

Channel Ramble ділиться досвідом використання TANK Pad

Channel Ramble називає TANK Pad пристроєм із "серйозною цінністю". За ціну майже вдвічі нижчу за iPad Pro користувач отримує захищений комбайн із 5G (можна дзвонити як телефоном і користуватися мобільним інтернетом, зокрема роздаючи на інші гаджети), роз'ємом для навушників, слотом для карт пам'яті та проектором. Єдиний нюанс — вага понад 1 кг, але це плата за міцність і гігантський акумулятор.

Ціна Unihertz Tank Pad 16/512 ГБ в Україні — від 23 000 грн.

