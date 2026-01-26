Идеальная зарядная станция для ноутбука и смартфона: вышла новая модель на 245 Вт (фото)

Компания Baseus выпустила новую настольную зарядную станцию Nomos NH21 6-в-1 GaN, предназначенную для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков, дронов и камер.

Зарядная станция Nomos NH21 предлагает общую выходную мощность 245 Вт, позволяет заряжать до 6 устройств одновременно, поддерживает быструю зарядку и интеллектуальное распределение мощности BPS 3.0. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на PRNewswire.

При использовании беспроводной зарядной панели и всех USB-портов Nomos NH21 предлагает выходную мощность 15 Вт + 22,5 Вт + 65 Вт + 65 Вт + 65 Вт + 30 Вт + 30 Вт (беспроводная зарядная панель Qi2 + порт USB-A + USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-C4). В режиме одного порта распределение мощности меняется на 15 Вт + 22,5 Вт + 100 Вт + 100 Вт + 100 Вт + 140 Вт + 140 Вт.

Зарядка гаджетов от Baseus Nomos NH21 от Baseus Nomos NH21 Фото: androidauthority.com

Зарядная станция работает на базе GaN-чипа, что дополнительно обеспечивает высокую энергоэффективность и минимизирует нагрев. Кроме того, она автоматически распределяет питание между подключенными устройствами, чтобы зарядка была максимально эффективной и безопасной.

Nomos NH21 имеет габариты 198,1 x 152,4 x 63,5 мм и весит 680 граммов. Станция также имеет встроенный 3-дюймовый ЖК-дисплей, на котором отображается общая мощность, режимы, анимация загрузки, мощность беспроводной зарядки и тому подобное.

Baseus Nomos NH21 Фото: androidauthority.com

Рекомендованная цена зарядной станции Nomos NH21 составляет 199 долларов (около 8 580 гривен).

Важно

Как отмечает Android Authority, Baseus Nomos NH21 идеально подходит для профессионалов, чья работа требует проводить много времени перед экраном ноутбука. Одним из преимуществ данной модели являются встроенные кабели, которые позволяют сохранить порядок на рабочем месте.

"Обычно я волнуюсь по поводу зарядных устройств со встроенными кабелями, но можете быть уверены, что шансы повредить их невелики. Они рассчитаны на 35 000 растяжений. Это означает, что если вы тянете за кабель трижды в день, провода должны прослужить почти 32 года!" — подчеркнул обозреватель портала.

Напомним, компактная зарядная станция EcoFlow TRAIL 300 имеет достаточную мощность для многократной зарядки смартфона, подзарядки нескольких камер или дронов или длительного использования светодиодных ламп.

Фокус также сообщал, что компания Anker представила обновленную версию портативного зарядного устройства Prime мощностью 65 Вт с кабелем быстрой зарядки в комплекте.