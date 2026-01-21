Превратит авто в мощную электростанцию: Bluetti выпустила зарядное устройство Charger 2 (фото)

Компания Bluetti представила DC-DC контроллер постоянного тока Charger 2, который позволяет заряжать портативные станции от автомобиля и солнечных панелей одновременно.

Зарядное устройство Bluetti Charger 2 обеспечивает скорость зарядки в 13 раз выше, чем традиционные автомобильные розетки на 12 В. Об этом пишет Notebookcheck.

Как объясняют в издании, новая архитектура Charger 2 с двумя входами одновременно использует генератор переменного тока и солнечные панели автомобиля, что позволяет системе выдавать общую мощность до 1200 Вт.

Например, зарядную станцию емкостью 1 кВт⋅ч можно зарядить менее чем за час. Для сравнения, стандартному разъему прикуривателя на 12 В понадобилось бы для этого не менее 10 часов.

Bluetti Charger 2 и зарядная станция Bluetti в автомобиле Фото: Bluetti

Сообщается, что устройство совместимо не только с зарядными станциями Bluetti, а почти со всеми электростанциями сторонних производителей. Он оснащен одним портом Anderson 12 В/50 А, выходами постоянного тока USB-A, USB-C и выходами для прикуривателя.

Благодаря стабильной мощности постоянного тока до 600 Вт, Charger 2 может работать с большинством бытовых приборов высокого потребления, таких как дизельные обогреватели, светодиодные осветительные установки, терминалы Starlink и автомобильные холодильники.

Среди других заявленных функций — система plug-and-play для использования в автофургонах, возможность двунаправленной обратной зарядки и режимы обслуживания аккумулятора автомобиля, включая аварийный запуск (800 Вт), подзарядку (100 Вт) и импульсную поддержку (100 Вт).

Цена Bluetti Charger 2 составляет 599 долларов (около 25 800 гривен), а системного комплекта — 748 долларов (около 32 260 гривен).

Напомним, Bluetti представила три новые портативные зарядные станции: Elite 320, Elite 300 и Elite 100 V2 Bio-Based Edition.

Фокус также сообщал, что DJI выпустила зарядную станцию Power 1000 Mini с литий-железо-фосфатным аккумулятором.