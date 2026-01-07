Прослужат до 10 лет: Bluetti выпустила три новые зарядные станции для дома (фото)
Компания Bluetti представила на выставке CES 2026 три новые портативные зарядные станции: Elite 320, Elite 300 и Elite 100 V2 Bio-Based Edition.
Новые зарядные станции Bluetti могут пригодиться во время отключений света. Подробнее о них рассказал портал Notebookcheck.
Bluetti Elite 100 V2 Bio-based Edition
Зарядная станция Bluetti Elite 100 V2 Bio-based Edition изготовлена из биопластика и сертифицирована ISCC Plus. По словам производителя, она может сократить выбросы углерода на 25% и прослужить 10 лет. При этом устройство является прочным и огнестойким.
Elite 100 V2 Bio-based Edition получила аккумулятор емкостью 1024 Вт-ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки TurboBoost от Bluetti. Она предлагает максимальную выходную мощность 2700 Вт и пиковую мощность 3600 Вт.
Bluetti Elite 300
Зарядная станция Bluetti Elite 300 оснащена аккумулятором емкостью 3014,4 Вт-ч. Она обеспечивает выходную мощность 2700 Вт и пиковую мощность 4800 Вт. Устройство весит около 26,3 кг и в целом имеет 10 портов.Важно
Elite 300 получила 4 выхода переменного тока (2400 Вт) с сертифицированным временем переключения ИБП менее 15 мс, 2 порта USB-C (140 Вт и 100 Вт), 2 порта USB-A (15 Вт), 1 порт прикуривателя (120 Вт) и 1 порт постоянного тока.
Bluetti предлагает пять различных вариантов зарядки станции: от сети переменного тока, солнечной энергии, высокоскоростного автомобильного зарядного устройства, от сети переменного тока + солнечной энергии и от генератора.
Bluetti Elite 320
Портативная электростанция Bluetti Elite 320 предназначена для резервного питания дома. Она имеет мощность 3,2 кВт⋅ч и выходную мощность 1800 Вт.
Bluetti утверждает, что Elite 320 способна питать холодильники, Wi-Fi роутеры и другую кухонную технику. Встроенные колеса и телескопическая ручка облегчают ее транспортировку из комнаты в комнату.
