Прослужать до 10 років: Bluetti випустила три нові зарядні станції для дому (фото)

Компанія Bluetti представила на виставці CES 2026 три нові портативні зарядні станції: Elite 320, Elite 300 та Elite 100 V2 Bio-Based Edition.

Нові зарядні станції Bluetti можуть стати у пригоді під час відключень світла. Детальніше про них розповів портал Notebookcheck.

Bluetti Elite 100 V2 Bio-based Edition

Bluetti Elite 100 V2 Bio-based Edition Фото: notebookcheck.com

Зарядна станція Bluetti Elite 100 V2 Bio-based Edition виготовлена з біопластику та сертифікована ISCC Plus. За словами виробника, вона може скоротити викиди вуглецю на 25% та прослужити 10 років. При цьому пристрій є міцним та вогнестійким.

Elite 100 V2 Bio-based Edition отримала акумулятор ємністю 1024 Вт·год, який підтримує технологію швидкої зарядки TurboBoost від Bluetti. Вона пропонує максимальну вихідну потужність 2700 Вт та пікову потужність 3600 Вт.

Bluetti Elite 300

BLUETTI Elite 300 Фото: Bluetti

Зарядна станція Bluetti Elite 300 оснащена акумулятором ємністю 3014,4 Вт·год. Вона забезпечує вихідну потужність 2700 Вт та пікову потужність 4800 Вт. Пристрій важить близько 26,3 кг та загалом має 10 портів.

Elite 300 отримала 4 виходи змінного струму (2400 Вт) із сертифікованим часом перемикання ДБЖ менше 15 мс, 2 порти USB-C (140 Вт та 100 Вт), 2 порти USB-A (15 Вт), 1 порт прикурювача (120 Вт) та 1 порт постійного струму.

Bluetti пропонує п'ять різних варіантів заряджання станції: від мережі змінного струму, сонячної енергії, високошвидкісного автомобільного зарядного пристрою, від мережі змінного струму + сонячної енергії та від генератора.

Bluetti Elite 320

Портативна електростанція Bluetti Elite 320 призначена для резервного живлення вдома. Вона має потужність 3,2 кВт⋅год та вихідну потужність 1800 Вт.

Bluetti стверджує, що Elite 320 здатна живити холодильники, Wi-Fi роутери та іншу кухонну техніку. Вбудовані колеса та телескопічна ручка полегшують її транспортування з кімнати в кімнату.

