Компактна та недорога: нова зарядна станція Xiaomi виручить під час відключень світла (фото)

Китайська компанія Xiaomi представила компактну зарядну станцію Desktop Charging Station 140W, яка незабаром буде запущена в продаж завдяки краудфандинговій кампанії.

Xiaomi Desktop Charging Station 140W розрахована на одночасне живлення кількох пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети та навушники. Про це йдеться на офіційному сайті Xiaomi.

Зарядна станція оснащена вісьмома портами. На передній панелі розташовані два порти USB-C, кожен з яких забезпечує потужність до 140 Вт, і два порти USB-A, що забезпечують потужність до 120 Вт та 5 Вт відповідно.

Desktop Charging Station 140W

Зверху та ззаду Desktop Charging Station 140W розташовані чотири розетки змінного струму — дві двоконтактні та дві п'ятиконтактні. Загальна вихідна потужність всієї станції сягає 2500 Вт. Пристрій підтримує сучасні протоколи швидкої зарядки, включаючи PD 3.1, QC4+ та PPS.

Desktop Charging Station 140W має габарити 95 x 71 x 53 мм та важить 493 г. За словами виробника, вбудований інтелектуальний контролер автоматично визначає тип підключеного пристрою та регулює живлення, забезпечуючи оптимальне заряджання без перевантаження та перегріву.

За даними IT HOME, краудфандингова кампанія офіційно стартує 7 січня з рекомендованою роздрібною ціною близько 42 долари та краудфандинговою ціною близько 36 доларів.

