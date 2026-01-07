Компактная и недорогая: новая зарядная станция Xiaomi выручит во время отключений света (фото)

Китайская компания Xiaomi представила компактную зарядную станцию Desktop Charging Station 140W, которая вскоре будет запущена в продажу благодаря краудфандинговой кампании.

Xiaomi Desktop Charging Station 140W рассчитана на одновременное питание нескольких устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и наушники. Об этом говорится на официальном сайте Xiaomi.

Зарядная станция оснащена восемью портами. На передней панели расположены два порта USB-C, каждый из которых обеспечивает мощность до 140 Вт, и два порта USB-A, обеспечивающие мощность до 120 Вт и 5 Вт соответственно.

Настольная зарядная станция 140 Вт

Сверху и сзади Desktop Charging Station 140W расположены четыре розетки переменного тока — две двухконтактные и две пятиконтактные. Общая выходная мощность всей станции достигает 2500 Вт. Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, включая PD 3.1, QC4+ и PPS.

Desktop Charging Station 140W имеет габариты 95 x 71 x 53 мм и весит 493 г. По словам производителя, встроенный интеллектуальный контроллер автоматически определяет тип подключенного устройства и регулирует питание, обеспечивая оптимальную зарядку без перегрузки и перегрева.

По данным IT HOME, краудфандинговая кампания официально стартует 7 января с рекомендованной розничной ценой около 42 долларов и краудфандинговой ценой около 36 долларов.

