Прослужит 5 лет: Jackery выпустила зарядную станцию, способную запитать почти что угодно (видео)

Компания Jackery представила зарядную станцию Explorer 1500 Ultra с литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 1536 Вт-ч, которую можно безопасно использовать в помещении.

Jackery Explorer 1500 Ultra способна запитать электронику, инструменты, микроволновую печь, кофеварку и другие устройства благодаря номинальной мощности 1800 Вт. Для приборов с высоким потреблением энергии зарядная станция может обеспечить до 3600 Вт в течение пяти секунд или 2000 Вт в течение 15 минут, сообщает Notebookcheck.

Jackery Explorer 1500 Ultra

По данным производителя, Explorer 1500 Ultra можно использовать как источник бесперебойного питания для любых устройств переменного тока, таких как настольные компьютеры или аппараты искусственного дыхания CPAP.

Explorer 1500 Ultra Фото: Скриншот

Новая зарядная станция оснащена розеткой 12 В 10 А, портом USB-A мощностью 18 Вт, портами USB-C мощностью 30 Вт и 100 Вт, а также тремя розетками переменного тока. Jackery утверждает, что при отключении электроэнергии переключение происходит менее чем за 20.

Саму зарядную станцию можно полностью зарядить за 1,5 часа от сети переменного тока, за 2,5 часа при подключении к солнечной панели мощностью 800 Вт и за 3 часа от автомобиля. Производитель дает пятилетнюю гарантию на аккумуляторы (4000 циклов зарядки).

Еще одним преимуществом Jackery Explorer 1500 Ultra является класс защиты IP65 от проникновения воды и пыли. Система охлаждения также разработана таким образом, чтобы аккумулятор оставался поднятым над землей, тогда как самосливной кулер в нижней части позволяет воде и пыли легко выходить после контакта. Кроме того, зарядная станция оснащена силиконовыми бамперами, чтобы выдерживать падения и удары.

Напомним, компания Anker выпустила линейку больших портативных зарядных станций, которые могут быть полноценным резервным источником питания для целого дома.

Фокус также сообщал, что Bluetti представила зарядную станцию Pioneer Na, использующую натрий-ионные аккумуляторы вместо традиционных литий-ионных.