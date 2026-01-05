Прослужить 5 років: Jackery випустила зарядну станцію, здатну заживити майже будь-що (відео)

Компанія Jackery представила зарядну станцію Explorer 1500 Ultra з літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором ємністю 1536 Вт·год, яку можна безпечно використовувати в приміщенні.

Jackery Explorer 1500 Ultra здатна заживити електроніку, інструменти, мікрохвильову піч, кавоварку та інші пристрої завдяки номінальній потужності 1800 Вт. Для приладів з високим споживанням енергії зарядна станція може забезпечити до 3600 Вт протягом п'яти секунд або 2000 Вт протягом 15 хвилин, повідомляє Notebookcheck.

Jackery Explorer 1500 Ultra

За даними виробника, Explorer 1500 Ultra можна використовувати як джерело безперебійного живлення для будь-яких пристроїв змінного струму, таких як настільні комп'ютери чи апарати штучного дихання CPAP.

Explorer 1500 Ultra Фото: Скриншот

Нова зарядна станція оснащена розеткою 12 В 10 А, портом USB-A потужністю 18 Вт, портами USB-C потужністю 30 Вт та 100 Вт, а також трьома розетками змінного струму. Jackery стверджує, що під час відключення електроенергії перемикання відбувається менш ніж за 20.

Саму зарядну станцію можна повністю зарядити за 1,5 години від мережі змінного струму, за 2,5 години при підключенні до сонячної панелі потужністю 800 Вт та за 3 години від автомобіля. Виробник дає п'ятирічну гарантію на акумулятори (4000 циклів зарядки).

Ще одною перевагою Jackery Explorer 1500 Ultra є клас захисту IP65 від проникнення води та пилу. Система охолодження також розроблена таким чином, щоб акумулятор залишався піднятим над землею, тоді як самозливний кулер у нижній частині дозволяє воді та пилу легко виходити після контакту. Окрім того, зарядна станція оснащена силіконовими бамперами, щоб витримувати падіння та удари.

Нагадаємо, компанія Anker випустила лінійку великих портативних зарядних станцій, які можуть бути повноцінним резервним джерелом живлення для цілого будинку.

Фокус також повідомляв, що Bluetti представила зарядну станцію Pioneer Na, використовує натрій-іонні акумулятори замість традиційних літій-іонних.