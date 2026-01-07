Выручила во время отключения света: эксперт испытал мощную зарядную станцию EcoFlow (фото)

Портативная зарядная станция EcoFlow Delta 3 Max Plus способна обеспечить работу самой необходимой техники во время отключения света.

EcoFlow Delta 3 Max Plus может выдерживать постоянную нагрузку до 3800 Вт и скачки напряжения до 6000 Вт. Этого достаточно для работы большинства бытовых приборов, даже таких как кондиционеры, отмечает обозреватель портала ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз

По словам эксперта, Delta 3 Max Plus является достаточно мощной, как для зарядной станции весом до 22 кг. Наличие двух ручек делает ее удобной для передвижения, а высококачественные элементы LiFePO4 обещают десятилетний срок службы при условии ежедневного использования.

EcoFlow Delta 3 Max Plus Фото: zdnet.com

Зарядная станция имеет четыре розетки переменного тока 120 В ~ 60 Гц / 20 А, три порта USB-C (один порт 140 Вт и два порта 45 Вт), один порт USB-A 45 Вт, розетку постоянного тока 12 В и автомобильную розетку 12 В. Клапаны, закрывающие порты сзади, также откидываются и задвигаются внутрь устройства, чтобы предотвратить повреждение.

Відео дня

Delta 3 Max Plus может заряжаться от сети переменного тока мощностью до 1800 Вт от нуля до 80% за 64 минуты, и от солнечной батареи или автомобиля мощностью 1000 Вт через два порта XT60, от нуля до 80% за 96 минут. При работе с нагрузкой менее 600 Вт зарядная станция работает с уровнем шума 25 дБ.

Важно

Прослужат до 10 лет: Bluetti выпустила три новые зарядные станции для дома (фото)

Обозреватель испытал Delta 3 Max Plus во время отключения электроэнергии, вызванного снежной бурей. Он отметил, что быстрая зарядка была очень полезной, поскольку позволяла полностью зарядить устройство, когда питание временно появлялось.

"Я был очень доволен тем, как мое обзорное устройство справилось с отключением электроэнергии, а также с относительно холодной погодой. Он обеспечил работу моих ключевых устройств, и я смог приготовить себе горячую еду и даже согреться с помощью электрического пледа", — отметил Кингсли-Хьюз.

Напомним, компания Xiaomi представила компактную зарядную станцию Desktop Charging Station 140W.

Фокус также сообщал, что компания Jackery представила мощную зарядную станцию Explorer 1500 Ultra.