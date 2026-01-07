Виручила під час відключення світла: експерт випробував потужну зарядну станцію EcoFlow (фото)

Портативна зарядна станція EcoFlow Delta 3 Max Plus здатна забезпечити роботу найнеобхіднішої техніки під час відключення світла.

EcoFlow Delta 3 Max Plus може витримувати постійне навантаження до 3800 Вт та стрибки напруги до 6000 Вт. Цього достатньо для роботи більшості побутових приладів, навіть таких як кондиціонери, зазначає оглядач порталу ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз

За словами експерта, Delta 3 Max Plus є досить потужною, як для зарядної станції вагою до 22 кг. Наявність двох ручок робить її зручною для пересування, а високоякісні елементи LiFePO4 обіцяють десятирічний термін служби за умови щоденного використання.

EcoFlow Delta 3 Max Plus Фото: zdnet.com

Зарядна станція має чотири розетки змінного струму 120 В ~ 60 Гц / 20 А, три порти USB-C (один порт 140 Вт і два порти 45 Вт), один порт USB-A 45 Вт, розетку постійного струму 12 В та автомобільну розетку 12 В. Клапани, що закривають порти ззаду, також відкидаються та засовуються всередину пристрою, щоб запобігти пошкодженню.

Delta 3 Max Plus може заряджатися від мережі змінного струму потужністю до 1800 Вт від нуля до 80% за 64 хвилини, та від сонячної батареї або автомобіля потужністю 1000 Вт через два порти XT60, від нуля до 80% за 96 хвилин. При роботі з навантаженням менше 600 Вт зарядна станція працює з рівнем шуму 25 дБ.

Оглядач випробував Delta 3 Max Plus під час відключення електроенергії, спричиненого сніжною бурею. Він зазначив, що швидка зарядка була дуже корисною, оскільки дозволяла повністю зарядити пристрій, коли живлення тимчасово з'являлося.

"Я був дуже задоволений тим, як мій оглядовий пристрій впорався з відключенням електроенергії, а також з відносно холодною погодою. Він забезпечив роботу моїх ключових пристроїв, і я зміг приготувати собі гарячу їжу та навіть зігрітися за допомогою електричного пледа", — зазначив Кінгслі-Хьюз.

