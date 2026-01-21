Недорогая зарядная станция для дома: DJI выпустила компактную модель на 1000 Вт-ч (фото)

Компания DJI представила новую зарядную станцию Power 1000 Mini, в основе которой лежит литий-железо-фосфатный аккумулятор.

DJI Power 1000 Mini позиционируется как более портативная версия модели DJI Power 1000 V2, вышедшей несколькими месяцами ранее. Детали раскрыл портал Notebookcheck.

Сообщается, что Power 1000 Mini имеет габариты 314 x 212 x 216 мм и весит 11,5 кг. Для сравнения вес Power 1000 V2 составляет 14,2 кг, а размеры — 448 x 225 x 230 мм.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор Power 1000 Mini имеет емкость около 1000 Вт-ч. Производитель утверждает, что зарядная станция сохраняет не менее 80% емкости даже после 4000 циклов зарядки.

DJI Power 1000 Mini Фото: DJI

Power 1000 Mini полностью заряжается всего за 75 минут, а зарядка на 80% занимает менее часа. Среди возможных способов зарядки — переменный ток, USB-C и солнечные батареи.

Одной из особенностей данной модели стал выдвижной кабель USB-C, обеспечивающий мощность до 100 Вт. Также есть один порт USB-C мощностью 100 Вт, два порта USB-A мощностью 12 Вт и два выхода переменного тока.

Зарядная станция поддерживает непрерывную нагрузку 800 Вт, я ее максимальная выходная мощность составляет 1000 Вт. Встроенный светодиодный фонарик и интегрированная ручка делают устройство удобным для передвижения.

Power 1000 Mini уже продается в Китае по цене около 359 долларов (15 480 гривен). Дата выхода зарядной станции на мировой рынок пока не обнародована.

Напомним, Anker выпустила недорогую зарядную станцию 521 PowerHouse, предназначенную для питания небольших повседневных гаджетов.

Фокус также сообщал, что Bluetti представила три новые портативные зарядные станции: Elite 320, Elite 300 и Elite 100 V2 Bio-Based Edition и Elite 100 V2 Bio-Based Edition.