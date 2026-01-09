Недорогая зарядная станция на случай блэкаутов: какую модель советуют эксперты в 2026 году (фото)

Зарядная станция Anker 521 PowerHouse может быть полезной во время отключений света. Она хорошо подходит для небольших повседневных гаджетов, таких как ноутбуки, смартфоны или мини-холодильники.

Anker 521 PowerHouse можно купить в Украине по цене от 10 300 до 15 490 гривен. Это хороший вариант для тех, кто имеет ограниченный бюджет, считают эксперты портала Notebookcheck.

Обзор Anker 521 PowerHouse

Зарядная станция способна обеспечить номинальную мощность 256 Вт-ч и пиковую мощность 200 Вт. Аккумулятор LiFePO4 емкостью 256 Вт⋅ч рассчитан на 3000 циклов зарядки. Вес 4,34 кг и встроенная ручка делают устройство удобным для переноски.

Anker 521 PowerHouse Фото: Anker

Станция имеет шесть выходов, включая два порта переменного тока мощностью 200 Вт каждый, два порта USB-A мощностью 12 Вт каждый, один порт USB-C мощностью 60 Вт и автомобильную розетку мощностью 120 Вт.

По словам обозревателей, Anker 521 PowerHouse заряжается через USB-C на 80% всего за полтора часа. Кроме того, есть возможность зарядки от солнечной панели.

"Anker 521 PowerHouse безусловно предлагает неплохое соотношение цены и качества, особенно для тех, кому просто нужно поддерживать свои повседневные гаджеты в рабочем состоянии во время чрезвычайных ситуаций или на свежем воздухе", — отметили эксперты.

Напомним, портативная зарядная станция Grecell мощностью 240 Вт может выдержать тысячи циклов зарядки, оставаясь безопасной.

Фокус также писал о зарядной станции EcoFlow Delta 3 Max Plus, способной обеспечить работу самой необходимой техники во время отключения света.