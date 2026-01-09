Недорога зарядна станція на випадок блекаутів: яку модель радять експерти у 2026 році (фото)

Зарядна станція Anker 521 PowerHouse може бути корисною під час відключень світла. Вона добре підходить для невеликих повсякденних гаджетів, таких як ноутбуки, смартфони чи мініхолодильники.

Anker 521 PowerHouse можна купити в Україні за ціною від 10 300 до 15 490 гривень. Це хороший варіант для тих, хто має обмежений бюджет, вважають експерти порталу Notebookcheck.

Огляд Anker 521 PowerHouse

Зарядна станція здатна забезпечити номінальну потужність 256 Вт·год та пікову потужність 200 Вт. Акумулятор LiFePO4 ємністю 256 Вт⋅год розрахований на 3000 циклів зарядки. Вага 4,34 кг та вбудована ручка роблять пристрій зручним для перенесення.

Anker 521 PowerHouse Фото: Anker

Станція має шість виходів, включаючи два порти змінного струму потужністю 200 Вт кожен, два порти USB-A потужністю 12 Вт кожен, один порт USB-C потужністю 60 Вт та автомобільну розетку потужністю 120 Вт.

За словами оглядачів, Anker 521 PowerHouse заряджається через USB-C на 80% всього за півтори години. Окрім того, є можливість заряджання від сонячної панелі.

"Anker 521 PowerHouse безумовно пропонує непогане співвідношення ціни та якості, особливо для тих, кому просто потрібно підтримувати свої повсякденні гаджети в робочому стані під час надзвичайних ситуацій або на свіжому повітрі", — наголосили експерти.

