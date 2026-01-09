Виручить, коли нема світла: на що здатна компактна зарядна станція Grecell (фото)

Портативна зарядна станція Grecell потужністю 240 Вт базується на літій-залізо-фосфатних елементах, які можуть витримувати тисячі циклів заряджання, не втрачаючи своєї міцності та залишаючись безпечними.

Grecell має ємність Втг-год що досить пристойна цифра для компактної зарядної стнції вагою близько 1,8 кг. Детальний огляд пристрою зробив експерт порталу TechEBlog Білл Сміт.

Як зазначає оглядач, ця зарядна станція достатньо мала, щоб поміститися в сумку або під стіл. Також кілька додаткових функцій, таких як розкладна підставка для встановлення на стіл та регульований світлодіодний ліхтарик, який можна використовувати для освітлення.

Всього станція Grecell має сім портів. Розетка потужністю 240 Вт дозволяє живити таке обладнання, як вентилятори та компактні холодильники. Є порт USB-C потужністю 100 Вт з можливістю швидкої зарядки в обох напрямках, а також слоти USB-A для швидшої зарядки та виходи постійного струму, включаючи перехідник для прикурювача.

Зарядна станція Grecell

За словами експерта, пристрій спокійно може заряджати телефон, планшет і ноутбук одночасно. Виробник оснастив зарядну станцію стандартним захистом від перенапруги, коротких замикань та перевантажень.

"Якщо вдома зникне електроенергія, у вас є надійне джерело, щоб забезпечити освітлення та доступ до інтернету", — підсумував Сміт.

Ємності Grecell вистачить приблизно на 8 повних заряджань смартфона, кілька годин роботи ноутбука та тривалий час роботи пристроїв з низьким споживанням енергії, таких як світлодіодні лампи. Однак, за словами оглядача, при роботі на повній потужності зарядна станція розрядиться приблизно за 40 хвилин.

Що стосується заряджання самої станції, для цього можна використовувати окремий зарядний пристрій потужністю 100 Вт, під'єднати її до автомобільної розетки або поєднати із сумісною сонячною панеллю.

