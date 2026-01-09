Выручит, когда нет света: на что способна компактная зарядная станция Grecell (фото)

Портативная зарядная станция Grecell мощностью 240 Вт базируется на литий-железо-фосфатных элементах, которые могут выдерживать тысячи циклов зарядки, не теряя своей прочности и оставаясь безопасными.

Grecell имеет емкость Втч-ч что довольно приличная цифра для компактной зарядной стнции весом около 1,8 кг. Детальный обзор устройства сделал эксперт портала TechEBlog Билл Смит.

Как отмечает обозреватель, эта зарядная станция достаточно мала, чтобы поместиться в сумку или под стол. Также несколько дополнительных функций, таких как раскладная подставка для установки на стол и регулируемый светодиодный фонарик, который можно использовать для освещения.

Всего станция Grecell имеет семь портов. Розетка мощностью 240 Вт позволяет питать такое оборудование, как вентиляторы и компактные холодильники. Есть порт USB-C мощностью 100 Вт с возможностью быстрой зарядки в обоих направлениях, а также слоты USB-A для более быстрой зарядки и выходы постоянного тока, включая переходник для прикуривателя.

Відео дня

Зарядная станция Grecell

По словам эксперта, устройство спокойно может заряжать телефон, планшет и ноутбук одновременно. Производитель оснастил зарядную станцию стандартной защитой от перенапряжения, коротких замыканий и перегрузок.

"Если дома исчезнет электроэнергия, у вас есть надежный источник, чтобы обеспечить освещение и доступ к интернету", — подытожил Смит.

Важно

Прослужат до 10 лет: Bluetti выпустила три новые зарядные станции для дома (фото)

Емкости Grecell хватит примерно на 8 полных зарядок смартфона, несколько часов работы ноутбука и длительное время работы устройств с низким потреблением энергии, таких как светодиодные лампы. Однако, по словам обозревателя, при работе на полной мощности зарядная станция разрядится примерно за 40 минут.

Что касается зарядки самой станции, для этого можно использовать отдельное зарядное устройство мощностью 100 Вт, подключить ее к автомобильной розетке или совместить с совместимой солнечной панелью.

Напомним, портативная зарядная станция EcoFlow Delta 3 Max Plus может выдерживать постоянную нагрузку до 3800 Вт и скачки напряжения до 6000 Вт.

Фокус также сообщал, что Jackery представила зарядную станцию Explorer 1500 Ultra с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 1536 Вт-ч.