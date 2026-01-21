Недорога зарядна станція для дому: DJI випустила компактну модель на 1000 Вт·год (фото)

Компанія DJI представила нову зарядну станцію Power 1000 Mini, в основі якої лежить літій-залізо-фосфатний акумулятор.

DJI Power 1000 Mini позиціонується як більш портативна версія моделі DJI Power 1000 V2, що вийшла кількома місяцями раніше. Деталі розкрив портал Notebookcheck.

Повідомляється, що Power 1000 Mini має габарити 314 x 212 x 216 мм та важить 11,5 кг. Для порівняння вага Power 1000 V2 становить 14,2 кг, а розміри — 448 x 225 x 230 мм.

Літій-залізо-фосфатний акумулятор Power 1000 Mini має ємність близько 1000 Вт·год. Виробник стверджує, що зарядна станція зберігає щонайменше 80% ємності навіть після 4000 циклів заряджання.

DJI Power 1000 Mini Фото: DJI

Power 1000 Mini повністю заряджається всього за 75 хвилин, а зарядка на 80% займає менш як годину. Серед можливих способів заряджання — змінний струм, USB-C та сонячні батареї.

Однією з особливостей даної моделі став висувний кабель USB-C, що забезпечує потужність до 100 Вт. Також є один порт USB-C потужністю 100 Вт, два порти USB-A потужністю 12 Вт та два виходи змінного струму.

Зарядна станція підтримує безперервне навантаження 800 Вт, я її максимальна вихідна потужність становить 1000 Вт. Вбудований світлодіодний ліхтарик та інтегрована ручка роблять пристрій зручним для пересування.

Power 1000 Mini вже продається у Китаї за ціною близько 359 доларів (15 480 гривень). Дата виходу зарядної станції на світовий ринок наразі не оприлюднена.

