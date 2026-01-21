Перетворить авто в потужну електростанцію: Bluetti випустила зарядний пристрій Charger 2 (фото)

Компанія Bluetti представила DC-DC контролер постійного струму Charger 2, який дозволяє заряджати портативні станції від автомобіля та сонячних панелей одночасно.

Зарядний пристрій Bluetti Charger 2 забезпечує швидкість заряджання в 13 разів вищу, ніж традиційні автомобільні розетки на 12 В. Про це пише Notebookcheck.

Як пояснюють у виданні, нова архітектура Charger 2 з двома входами одночасно використовує генератор змінного струму та сонячні панелі автомобіля, що дозволяє системі видавати загальну потужність до 1200 Вт.

Наприклад, зарядну станцію ємністю 1 кВт⋅год можна зарядити менш ніж за годину. Для порівняння, стандартному роз'єму прикурювача на 12 В знадобилося б для цього щонайменше 10 годин.

Bluetti Charger 2 та зарядна станція Bluetti в автомобілі Фото: Bluetti

Повідомляється, що пристрій сумісний не лише із зарядними станціями Bluetti, а майже з усіма електростанціями сторонніх виробників. Він оснащений одним портом Anderson 12 В/50 А, виходами постійного струму USB-A, USB-C та виходами для прикурювача.

Відео дня

Важливо

Виручила під час відключення світла: експерт випробував потужну зарядну станцію EcoFlow (фото)

Завдяки стабільній потужності постійного струму до 600 Вт, Charger 2 може працювати з більшістю побутових приладів високого споживання, таких як дизельні обігрівачі, світлодіодні освітлювальні установки, термінали Starlink та автомобільні холодильники.

Серед інших заявлених функцій — система plug-and-play для використання в автофургонах, можливість двонаправленої зворотної зарядки та режими обслуговування акумулятора автомобіля, включаючи аварійний запуск (800 Вт), підзарядку (100 Вт) та імпульсну підтримку (100 Вт).

Ціна Bluetti Charger 2 становить 599 доларів (близько 25 800 гривень), а системного комплекта — 748 доларів (близько 32 260 гривень).

Нагадаємо, Bluetti представила три нові портативні зарядні станції: Elite 320, Elite 300 та Elite 100 V2 Bio-Based Edition.

Фокус також повідомляв, що DJI випустила зарядну станцію Power 1000 Mini з літій-залізо-фосфатним акумулятором.